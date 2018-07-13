Войти
13.07.2018
Военное обозрение

ВВС Израиля атаковали позиции САА на юге Сирии. Причина названа

523
0
0

Сирийское информационное агентство SANA сообщает о том, что самолёты ВВС Израиля нанесли очередной удар по позициям сирийских правительственных сил. На этот раз целью для нанесения удара стали несколько объектов САА в провинции Кунейтра на юге Сирии. По последним данным, израильские самолёты, не входя в воздушное пространство САР, нанесли ракетные удары по объектам в районе населённых пунктов Хаср и Джабба, причинив тем существенный материальных ущерб. О потерях среди личного состава сирийских войск не сообщается.

http://www.globallookpress.com

При этом добавлено, что сирийские средства противовоздушной обороны заставили самолёты ВВС Израиля отказаться от продолжения нанесения ударов.

Обращает на себя внимание тот факт, что официальные лица Израиля инцидент прокомментировали. В частности, отмечено, что атака с воздуха объектов САА в Кунейтре действительно была. В качестве мотива израильская сторона назвала "вторжение неопознанного беспилотника с этих территорий". БПЛА накануне, по версии Израиля, вошёл в израильское воздушное пространство на расстояние около 10 км, где был сбит средствами ПВО.

В израильских СМИ утверждается, что беспилотник принадлежал отрядам "Хизбаллы", присутствия которой на юге Сирии не терпят официальные власти Израиля. В частности, ранее было объявлено, что если "Хизбалла" и иранские вооружённые формирования не отойдут от южных границ САР, то Израиль может нанести удары.

Обращает на себя внимание тот факт, что накануне состоялся очередной визит израильского премьера Биньямина Нетаньяху в Москву. Вместе с президентом России Владимиром Путиным были обсуждены вопросы сирийского конфликта, после чего главы государств отправились на матч между сборными Хорватии и Англии, победу в котором в итоге отпраздновали хорваты, впервые в своей истории выйдя в финал ЧМ по футболу.

12.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Израиль
Иран
Россия
Сирия
Хорватия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
Похожие новости

06.07.2018 Что известно об испытаниях системы С-500 "Прометей"

05.07.2018 Вице-премьер Юрий Борисов рассказал о мощнейшем оружии России

03.07.2018 Украина создает мощную ракету, в Кремле уже очень беспокоятся

29.06.2018 Нужна ли России сегодня "суперторпеда Сахарова"

27.06.2018 Бомбы для халифата

26.06.2018 "Царь-торпеда" возвращается: дело Сахарова живет

26.06.2018 Академик Шамиль Алиев: новое оружие России - это не бутафория

26.06.2018 Эксперт рассказал о реализации наработок Сахарова по ядерным торпедам

Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.07 12:49
  • 21
На "Армату" примерили 152-мм пушку
  • 13.07 12:25
  • 123
Другой автомат. В чем ковровский А-545 превосходит ижевский АК-12
  • 13.07 12:08
  • 4
Ростех создает ПО для массового внедрения компьютеров "Эльбрус" в России
  • 13.07 11:57
  • 6
Может ли Россия догнать Запад по беспилотникам?
  • 13.07 11:54
  • 23
Энергохлам
  • 13.07 11:19
  • 2
Боевые корабли попали в Сеть
  • 13.07 10:53
  • 4
Китайский подводный рекордсмен
  • 13.07 10:30
  • 133
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
  • 13.07 09:48
  • 6
Подлодку "Новороссийск" вооружили новейшими торпедами "Ихтиозавр"
  • 13.07 08:35
  • 1
Последний в серии? В Зеленодольске заложили МРК проекта 21631
  • 13.07 08:20
  • 4
Лукашенко заявил о переходе Оршанского авиаремонтного завода государству, украинскому ПАО "Мотор Сич" принадлежало 59,5%
  • 13.07 07:27
  • 1
Bombardier CSeries стал Airbus A220
  • 13.07 05:55
  • 2
Где Россия, там угроза. Британия собралась перекрыть для РФ север Атлантики
  • 13.07 05:41
  • 14
Индонезия заплатит России более $1млрд за 11 Су-35 - источник
  • 13.07 05:18
  • 31
Заявленные для истребителя 6-го поколения радиофотонные РЛС создадут в РФ через пару лет