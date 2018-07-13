ВВС Израиля атаковали позиции САА на юге Сирии. Причина названа

Сирийское информационное агентство SANA сообщает о том, что самолёты ВВС Израиля нанесли очередной удар по позициям сирийских правительственных сил. На этот раз целью для нанесения удара стали несколько объектов САА в провинции Кунейтра на юге Сирии. По последним данным, израильские самолёты, не входя в воздушное пространство САР, нанесли ракетные удары по объектам в районе населённых пунктов Хаср и Джабба, причинив тем существенный материальных ущерб. О потерях среди личного состава сирийских войск не сообщается.

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При этом добавлено, что сирийские средства противовоздушной обороны заставили самолёты ВВС Израиля отказаться от продолжения нанесения ударов.

Обращает на себя внимание тот факт, что официальные лица Израиля инцидент прокомментировали. В частности, отмечено, что атака с воздуха объектов САА в Кунейтре действительно была. В качестве мотива израильская сторона назвала "вторжение неопознанного беспилотника с этих территорий". БПЛА накануне, по версии Израиля, вошёл в израильское воздушное пространство на расстояние около 10 км, где был сбит средствами ПВО.

В израильских СМИ утверждается, что беспилотник принадлежал отрядам "Хизбаллы", присутствия которой на юге Сирии не терпят официальные власти Израиля. В частности, ранее было объявлено, что если "Хизбалла" и иранские вооружённые формирования не отойдут от южных границ САР, то Израиль может нанести удары.

Обращает на себя внимание тот факт, что накануне состоялся очередной визит израильского премьера Биньямина Нетаньяху в Москву. Вместе с президентом России Владимиром Путиным были обсуждены вопросы сирийского конфликта, после чего главы государств отправились на матч между сборными Хорватии и Англии, победу в котором в итоге отпраздновали хорваты, впервые в своей истории выйдя в финал ЧМ по футболу.