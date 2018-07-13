Космический креатив: Для затопления отсека МКС запустят "Герасима"
В ракетно-космической отрасли работают над решением задачи по затоплению российского шлюзового отсека "Пирс" Международной космической станции. Задача состоит в отстыковке "Пирса" от МКС, сведение его с орбиты и последующим направлением по траектории, которая в конечном итоге приведёт шлюзовый отсек в Тихий океан.
Роскосмос
Операция запланирована на будущий год. Обращает на себя внимание творческий подход разработчиков к осуществлению самой идеи затопления отсека, который в итоге будет заменён другим. Дело в том, что разработчики планируют запустить к МКС космический грузовик "Прогресс МС-12", который получил название "Герасим". Этот "Герасим" в конечном итоге и должен будет затопить один из отсеков Международной космической станции. Отсек в другой известный персонаж произведения Тургенева пока не переименовали...
РИА Новости со ссылкой на источники сообщается о том, что запуск "Герасима" планируется осуществить не ранее апреля 2019-го. Через некоторое время после стыковки с МКС будут осуществлены процедуры по перестыковке модуля "Звезда" к шлюзовому отсеку "Пирс". А на осень будущего года изначально намечался запуск нового модуля "Наука". При этом окончательно вопрос по отправке "Науки" к МКС до сих пор не решён.
Для справки: "Наука" проектируется в центре им.Хруничева и должна стать одним из наиболее объёмных модулей МКС. При этом модуль по планам должен обеспечивать не только выполнение научных экспериментов, но и служить средством для стыковки кораблей и модулей. Кроме того, модуль "Наука" должен обеспечить хранение грузов, а также перекачку топлива.
Изначально доставка "Науки" к МКС была запланирована ещё на 2011 год, однако вмешались трудности технического характера. Теперь главный вопрос – в целесообразности отправки этого модуля, ведь срок эксплуатации всей МКС истекает через 6 лет, а минимальный "гарантийный срок" для модуля "Наука" - семь лет.
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