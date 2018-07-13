Войти
13.07.2018
Военное обозрение

Космический креатив: Для затопления отсека МКС запустят "Герасима"

684
0
0

В ракетно-космической отрасли работают над решением задачи по затоплению российского шлюзового отсека "Пирс" Международной космической станции. Задача состоит в отстыковке "Пирса" от МКС, сведение его с орбиты и последующим направлением по траектории, которая в конечном итоге приведёт шлюзовый отсек в Тихий океан.

Роскосмос

Операция запланирована на будущий год. Обращает на себя внимание творческий подход разработчиков к осуществлению самой идеи затопления отсека, который в итоге будет заменён другим. Дело в том, что разработчики планируют запустить к МКС космический грузовик "Прогресс МС-12", который получил название "Герасим". Этот "Герасим" в конечном итоге и должен будет затопить один из отсеков Международной космической станции. Отсек в другой известный персонаж произведения Тургенева пока не переименовали...

РИА Новости со ссылкой на источники сообщается о том, что запуск "Герасима" планируется осуществить не ранее апреля 2019-го. Через некоторое время после стыковки с МКС будут осуществлены процедуры по перестыковке модуля "Звезда" к шлюзовому отсеку "Пирс". А на осень будущего года изначально намечался запуск нового модуля "Наука". При этом окончательно вопрос по отправке "Науки" к МКС до сих пор не решён.

Для справки: "Наука" проектируется в центре им.Хруничева и должна стать одним из наиболее объёмных модулей МКС. При этом модуль по планам должен обеспечивать не только выполнение научных экспериментов, но и служить средством для стыковки кораблей и модулей. Кроме того, модуль "Наука" должен обеспечить хранение грузов, а также перекачку топлива.

Изначально доставка "Науки" к МКС была запланирована ещё на 2011 год, однако вмешались трудности технического характера. Теперь главный вопрос – в целесообразности отправки этого модуля, ведь срок эксплуатации всей МКС истекает через 6 лет, а минимальный "гарантийный срок" для модуля "Наука" - семь лет.

12.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Роскосмос
Проекты
МКС
Прогресс ТГК
Похожие новости

16.11.2017 Роскосмос планирует направить на МКС экипаж из трех человек в 2018 году

31.10.2017 Очередная партия проверенных двигателей для "Протонов" отправится в Москву во вторник

28.08.2017 Космос 2.0: Как России не проиграть в новой космической гонке

16.05.2017 Космодром Байконур. Досье

01.02.2017 Корабль "Прогресс" освободит место на МКС для нового лабораторного модуля "Наука"

04.02.2016 Война в иллюминаторе

27.08.2015 В Ракетно-космической корпорации "Энергия" рассчитывают запустить Многофункциональный лабораторный модуль к МКС в 2017 году

19.08.2015 РКЦ "Прогресс": летный образец ракеты "Союз-5" ожидаем к 2022 году

Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.07 12:49
  • 21
На "Армату" примерили 152-мм пушку
  • 13.07 12:25
  • 123
Другой автомат. В чем ковровский А-545 превосходит ижевский АК-12
  • 13.07 12:08
  • 4
Ростех создает ПО для массового внедрения компьютеров "Эльбрус" в России
  • 13.07 11:57
  • 6
Может ли Россия догнать Запад по беспилотникам?
  • 13.07 11:54
  • 23
Энергохлам
  • 13.07 11:19
  • 2
Боевые корабли попали в Сеть
  • 13.07 10:53
  • 4
Китайский подводный рекордсмен
  • 13.07 10:30
  • 133
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
  • 13.07 09:48
  • 6
Подлодку "Новороссийск" вооружили новейшими торпедами "Ихтиозавр"
  • 13.07 08:35
  • 1
Последний в серии? В Зеленодольске заложили МРК проекта 21631
  • 13.07 08:20
  • 4
Лукашенко заявил о переходе Оршанского авиаремонтного завода государству, украинскому ПАО "Мотор Сич" принадлежало 59,5%
  • 13.07 07:27
  • 1
Bombardier CSeries стал Airbus A220
  • 13.07 05:55
  • 2
Где Россия, там угроза. Британия собралась перекрыть для РФ север Атлантики
  • 13.07 05:41
  • 14
Индонезия заплатит России более $1млрд за 11 Су-35 - источник
  • 13.07 05:18
  • 31
Заявленные для истребителя 6-го поколения радиофотонные РЛС создадут в РФ через пару лет