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13.07.2018
ЦАМТО

Расчеты ЗРС С-300 Центрального военного округа выполнили боевые пуски на полигоне в Бурятии

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С-300
С-300.
Источник: Минобороны РФ

ЦАМТО, 12 июля. Расчеты ЗРС С-300 Центрального военного округа, дислоцированные в Красноярском крае, выполнили боевые пуски на полигоне в Бурятии.

В рамках тактического учения с боевой стрельбой зенитчики в сложной помеховой обстановке выполнили пуски ракет по группе мишеней типа "Пищаль", "Бекас" и "Армавир", имитирующих средства воздушного нападения условного противника, в том числе низколетящие самолеты, крылатые, баллистические ракеты.

Подразделения ПВО успешно обнаружили, перехватили и уничтожили пять целей за 3 минуты.

Мишени двигались со скоростью 1200 м/с на высоте 45 км.

Всего в учении принимают участие более 150 военнослужащих и около 50 ед. вооружения и специальной техники, в том числе радиолокационное оборудование и машины обеспечения, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

12.07.2018
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