Рада разрешила предприятиям "Укроборонпрома" не отдавать долги России
ЦАМТО, 12 июля. Верховная рада приняла закон, освобождающий предприятия госконцерна "Укроборонпром" от уплаты долгов и пени компаниям из России. Это решение поддержали 244 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов, передает "РИА Новости".
Согласно пояснительной записке, украинские предприятия ОПК не смогли выполнить свои обязательства и поставить в Россию товары военного назначения и двойного назначения из-за санкций, которые ввел президент Украины против России, отмечает агентство.
После этого компании из России начали обращаться в суды для взыскания задолженности, пени и других штрафных санкций, несмотря на ссылки украинских предприятий на форс-мажорные обстоятельства.
"Именно поэтому предлагается на особый период <…> запретить стране-агрессору взимать и задолженность с предприятий "Укроборонпрома", и истребовать залоги, которые были зарегистрированы в качестве обеспечения соответствующих долговых обязательств", – цитирует "РИА Новости" секретаря парламентского комитета по вопросам безопасности и обороны Ивана Винника.
Согласно принятому документу, запрещается взимать пени с украинских компаний оборонно-промышленного комплекса, которые задолжали российским компаниям, а также принудительно взыскивать долги. Документ также обязывает прекратить уже открытые производства и не открывать новые. Кроме того, нельзя начинать производство по делу о банкротстве предприятий ОПК.
Закон еще должен подписать президент Украины, он вступит в силу на следующий день после опубликования, передает "РИА Новости".
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