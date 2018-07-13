Водолазы Черноморского флота отрабатывают водолазные спуски на глубины до 60 метров
ЦАМТО, 12 июля. В соответствии с планом боевой подготовки в морском полигоне боевой подготовки Черноморского флота проводятся водолазные спуски для штатных специалистов отряда спасательных судов Черноморского флота.
К обеспечению водолазных работ привлечено спасательное судно Черноморского флота "Эпрон", оснащенное современными средствами контроля за действиями людей под водой, в том числе необитаемым телеуправляемым подводным аппаратом "Тайгер" и штатным спасательным оборудованием.
Спуски осуществляются в водолазном снаряжении СВУ-5, парами, на глубины от 45 до 60 м.
Под водой, в целях оценки физиологической натренированности, водолазами отрабатываются типовые действия по оказанию помощи аварийной подводной лодке, лежащей на грунте, где закреплен макет эпроновской выгородки с комингс-площадкой. В частности, операторы отрабатывают спуски спасательного колокола СК-64 к комингс-площадке и стыковку-расстыковку с ней.
Справочно:
Спасательный колокол СК-64 предназначен для герметичного присоединения в подводном положении к спасательным люкам подводной лодки (ПЛ) и обеспечивает выход личного состава из аварийной ПЛ "сухим" способом. Одновременно в СК-64 могут разместиться 2 оператора и 6 человек спасенных. Устройство применяется на глубинах до 500 м, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
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