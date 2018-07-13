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13.07.2018
ТАСС

Бречалов: ОПК Удмуртии досрочно обеспечит рост доли гражданской продукции до 50%

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Концерн «Калашников»
Генеральный директор Концерна «Калашников» Алексей Криворучко, глава Удмуртской Республики Александр Бречалов и управляющий директор Ижевского механического завода (ИМЗ) Александр Гвоздик приняли участие в торжественной церемонии открытия нового деревообрабатывающего производства.
Источник: Пресс-служба концерна «Калашников»

В настоящее время она составляет около 26%, отметил глава республики

ИЖЕВСК, 12 июля. /ТАСС/. Оборонно-промышленный комплекс Удмуртии досрочно выполнит поставленную президентом России задачу по диверсификации производства и росту к 2030 году до 50% доли выпуска гражданской продукции. Об этом в интервью ТАСС на полях международной выставки ИННОПРОМ-2018 в Екатеринбурге сообщил глава региона Александр Бречалов.

"Поручение президента России Владимира Путина довести к 2020 году долю гражданской продукции не менее чем до 17%, к 2025 году - до 30% от общего объема производства российского ОПК, к 2030 году - до 50% для нас является главным ориентиром. Я уверен, что мы досрочно выполним поручение президента", - сказал собеседник агентства.

Бречалов добавил, что в настоящее время средний процент диверсификации оборонной промышленности составляет около 26%, и ОПК региона, по его словам, уже идет "с небольшим опережением".

"Для республики и ее бюджета крепкий военно-промышленный комплекс - это здорово, у нас ОПК в структуре валового регионального продукта (ВРП) занимает более 20%. С другой стороны, это перспектива риска, поскольку снижение гособоронзаказа, наверное, неизбежно, и мы должны смотреть вперед. Я и моя команда крайне заинтересованы в том, чтобы помогать предприятиям в реализации их инициатив", - сказал Бречалов.

Глава региона также рассказал, что Удмуртии удалось сохранить огромный промышленный потенциал: мощности, собственные средства и уникальные кадры. "У нас есть все, чтобы выполнить поручение президента. Надо помнить о том, что Удмуртия - часть глобального мира. Воронка продаж должна быть гораздо шире - от Монголии до Гвинеи-Бисау, и чем она шире, чем агрессивнее и качественнее мы работаем в продвижении своей гражданской продукции, тем больше на выходе результат - это закон рынка", - отметил Бречалов.

Крупнейшими предприятиями ОПК в Удмуртии являются концерн "Калашников", Ижевский мотозавод "Аксион-Холдинг", "Сарапульский электрогенераторный завод", "Ижевский радиозавод", Ижевский электромеханический завод "Купол" и другие.

Полную версию интервью читайте на сайте ТАСС: http://tass.ru/opinions/interviews/5367164.

12.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Гвинея
Монголия
Россия
Компании
ИРЗ ОАО
ИЭМЗ Купол
Концерн Калашников
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ
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