На Зеленодольском заводе заложат малый ракетный корабль для ВМФ
ЦАМТО, 12 июля. На АО "Зеленодольский завод имени А.М.Горького", входящем в состав АО "Судостроительная корпорация "Ак Барс" (группа компаний АО "Холдинговая компания "Ак Барс") 12 июля состоится церемония закладки корпуса двенадцатого в серии МРК проекта 21631 (разработчик АО "Зеленодольское ПКБ").
Малые ракетные корабли проекта 21631, строящиеся заводом с 2010 года для Военно-морского флота России, являются многоцелевыми кораблями класса "река-море", оснащенными самыми современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Назначение кораблей этого проекта – охрана и защита экономической зоны государства.
В настоящее время шесть кораблей данного проекта – головной "Град Свияжск" и серийные "Углич", "Великий Устюг", "Зеленый Дол", "Серпухов", "Вышний Волочек" – уже несут службу в составе ВМФ России. Малый ракетный корабль "Зеленый Дол", по итогам 2016 года был признан лучшим ракетным кораблем в Военно-морском флоте РФ и завоевал приз Главнокомандующего Военно-морским флотом по ракетной стрельбе, а также стал лучшим кораблем на Черноморском флоте. На сегодняшний день на стапелях АО "Зеленодольский завод имени А.М.Горького" ведется строительство еще пяти единиц проекта – "Орехово-Зуево", "Ингушетия", "Грайворон", "Град" и "Наро-Фоминск".
В торжественном мероприятии запланировано участие представителей Министерства обороны Российской Федерации, правительства Республики Татарстан, министерств и ведомств Республики Татарстан, руководства Зеленодольского муниципального района, АО "Холдинговая компания "Ак Барс", АО "Судостроительная корпорация "Ак Барс", АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро", а также представителей проектанта и контрагентских организаций, говорится в сообщении, размещенном на сайте АО "Зеленодольский завод имени А.М.Горького".
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