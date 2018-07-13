НАТО разработает всеобъемлющую стратегию по космосу
В заявлении саммита альянса говорится, что космос имеет ключевое значение для обороны и сдерживания
ТАСС, 11 июля. НАТО разработает всеобъемлющую стратегию по космосу, который имеет ключевое значение для обороны и сдерживания. Об этом говорится в заявлении альянса.
Президент США Дональд Трамп в среду на саммите НАТО в Брюсселе предложил странам - участницам альянса повысить свои оборонные расходы до 4% ВВП. Ранее американский лидер неоднократно критиковал входящие в НАТО страны за то, что они, по его мнению, не тратят достаточно средств на поддержание коллективной обороны альянса.
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