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13.07.2018
ТАСС

НАТО разработает всеобъемлющую стратегию по космосу

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Источник: © Ludovic Marin/Pool via REUTERS

В заявлении саммита альянса говорится, что космос имеет ключевое значение для обороны и сдерживания

ТАСС, 11 июля. НАТО разработает всеобъемлющую стратегию по космосу, который имеет ключевое значение для обороны и сдерживания. Об этом говорится в заявлении альянса.

Президент США Дональд Трамп в среду на саммите НАТО в Брюсселе предложил странам - участницам альянса повысить свои оборонные расходы до 4% ВВП. Ранее американский лидер неоднократно критиковал входящие в НАТО страны за то, что они, по его мнению, не тратят достаточно средств на поддержание коллективной обороны альянса.

12.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
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