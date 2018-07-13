Войти
13.07.2018
ТАСС

Российские военные уничтожили условных боевиков на учениях в Таджикистане

681
0
0
201-я военная база в Таджикистане. Архивное фото
201-я военная база в Таджикистане. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев

В маневрах принимают участие около 3,2 тыс. военнослужащих и свыше 800 единиц военной техники

ТАСС, 12 июля. Военнослужащие 201-й российской военной базы в Таджикистане в ходе тактических учений уничтожили условное незаконное бандформирование.

Об этом сообщили  в пресс-службе Центрального военного округа.

В маневрах принимают участие около 3,2 тыс. человек личного состава.

"Во время разведки беспилотные летательные аппараты обнаружили незаконные формирования, вооруженные крупнокалиберными пулеметами и минометами, а также колонны джихад-мобилей. Руководством группировки войск было принято решение занять оборону на маршруте движения условных боевиков. Применив системы залпового огня "Град" и артиллерийские установки "Гвоздика", военные уничтожили основные силы противника", - сказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы, во время учений разрозненные группы условных боевиков попытались прорваться в населенный пункт, но были встречены шквальным огнем мотострелковых подразделений, усиленных танками Т-72.

"Поддержку с воздуха осуществляла боевая двойка вертолетов Ми-24", - уточнили в военном округе.

В учениях задействовано свыше 800 единиц вооружений и военной техники.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами.

Он располагается в Душанбе и Бохтаре.

Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

12.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Таджикистан
Продукция
Град РСЗО
Ми-24
Т-72
Шахид-мобиль
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости

10.04.2018 В Таджикистане российские военные провели учения по ликвидации боевиков

19.06.2018 Российские мотострелки в Таджикистане подняты по тревоге в рамках учений

20.04.2018 Мотострелковое соединение ВВО провело масштабные боевые стрельбы в Бурятии

17.04.2018 В Бурятии военнослужащих подняли по учебной тревоге

27.03.2018 Около четырех тысяч военных ВВО примут участие в учениях в Забайкалье

02.03.2018 Около 2 тыс. мотострелков подняты по тревоге в Оренбургской области в рамках учений

21.02.2018 Иглы в подбрюшье США

28.08.2017 Российско-монгольские военные учения "Селенга". Досье

Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.07 12:49
  • 21
На "Армату" примерили 152-мм пушку
  • 13.07 12:25
  • 123
Другой автомат. В чем ковровский А-545 превосходит ижевский АК-12
  • 13.07 12:08
  • 4
Ростех создает ПО для массового внедрения компьютеров "Эльбрус" в России
  • 13.07 11:57
  • 6
Может ли Россия догнать Запад по беспилотникам?
  • 13.07 11:54
  • 23
Энергохлам
  • 13.07 11:19
  • 2
Боевые корабли попали в Сеть
  • 13.07 10:53
  • 4
Китайский подводный рекордсмен
  • 13.07 10:30
  • 133
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
  • 13.07 09:48
  • 6
Подлодку "Новороссийск" вооружили новейшими торпедами "Ихтиозавр"
  • 13.07 08:35
  • 1
Последний в серии? В Зеленодольске заложили МРК проекта 21631
  • 13.07 08:20
  • 4
Лукашенко заявил о переходе Оршанского авиаремонтного завода государству, украинскому ПАО "Мотор Сич" принадлежало 59,5%
  • 13.07 07:27
  • 1
Bombardier CSeries стал Airbus A220
  • 13.07 05:55
  • 2
Где Россия, там угроза. Британия собралась перекрыть для РФ север Атлантики
  • 13.07 05:41
  • 14
Индонезия заплатит России более $1млрд за 11 Су-35 - источник
  • 13.07 05:18
  • 31
Заявленные для истребителя 6-го поколения радиофотонные РЛС создадут в РФ через пару лет