"Вертолеты России" передали Лаосу партию отремонтированных Ми-17
Церемония передачи прошла на авиационной базе в городе Вьентьян
МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) завершил выполнение первого сервисного контракта для министерства обороны Лаоса, передав заказчику партию из четырех вертолетов Ми-17. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе холдинга.
"Машины были отремонтированы выездной бригадой специалистов входящего в холдинг 356-го авиаремонтного завода. Церемония передачи прошла на авиационной базе в городе Вьентьян. Отремонтированные Ми-17 осмотрели заместитель министра обороны Лаоса и начальник генерального штаба", - сообщили в холдинге.
В ходе торжественного мероприятия экипаж ВВС Лаоса выполнил показательный полет на отремонтированной машине. "По запросу лаосской стороны мы подготовили предложение по ремонту еще одной партии вертолетов типа Ми-17. Надеюсь, решение будет принято в ближайшее время", - отметил генеральный директор холдинга Андрей Богинский.
Стороны также провели переговоры по вопросам поставок новой вертолетной техники и продолжению сотрудничества в области сервисного обслуживания ранее переданных вертолетов.
Авиационный парк Лаоса включает более 20 гражданских и военных вертолетов производства РФ. Помимо машин типа Ми-8/17 в стране эксплуатируются средние многоцелевые вертолеты Ка-32Т.
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