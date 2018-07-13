Корабли Тихоокеанского флота вернулись во Владивосток из похода в Азию
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Отряд боевых кораблей российского Тихоокеанского флота завершил дальний двухмесячный поход и вернулся во Владивосток, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по флоту Николай Воскресенский.
В отряд входят большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц", "Адмирал Виноградов" и средний танкер "Печенга". Они 7 мая вышли в дальний поход из Владивостока для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
"В течение двух месяцев корабли ТОФ решали задачи в Азиатско-Тихоокеанском регионе и совершили деловые заходы в порты Камбоджи, Таиланда, Вьетнама, Филиппин и Японии", - рассказал Воскресенский.
Он добавил, что во Владивостоке отряд встречал командующий Приморской флотилией разнородных сил Сергей Жуга.
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