Войти
13.07.2018
РИА Новости

Корабли Тихоокеанского флота вернулись во Владивосток из похода в Азию

439
0
0
Корабль ТОФ Адмирал Трибуц. Архивное фото
Корабль ТОФ Адмирал Трибуц. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Отряд боевых кораблей российского Тихоокеанского флота завершил дальний двухмесячный поход и вернулся во Владивосток, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по флоту Николай Воскресенский.

В отряд входят большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц", "Адмирал Виноградов" и средний танкер "Печенга". Они 7 мая вышли в дальний поход из Владивостока для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"В течение двух месяцев корабли ТОФ решали задачи в Азиатско-Тихоокеанском регионе и совершили деловые заходы в порты Камбоджи, Таиланда, Вьетнама, Филиппин и Японии", - рассказал Воскресенский.

Он добавил, что во Владивостоке отряд встречал командующий Приморской флотилией разнородных сил Сергей Жуга.

12.07.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Камбоджа
Россия
Таиланд
Филиппины
Япония
Продукция
Адмирал Трибуц
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Дубна ПР
пр. 1155
ТОФ
Похожие новости

20.06.2018 Российские корабли провели учения в Восточно-Китайском море

08.05.2018 Отряд кораблей ТОФ покидает Владивосток и отправляется в Азиатско-Тихоокеанский регион

08.05.2018 Отряд кораблей ТОФ выполнит ряд задач в Азиатско-Тихоокеанского регионе

03.10.2016 Пентагон потратит миллиарды долларов на "сюрпризы"

20.09.2016 В рамках российско-китайских учений моряки отработали задержание подлодки

19.09.2016 Российские и китайские военные моряки на учениях задержали судно-нарушитель

19.09.2016 Российские и китайские моряки в рамках учений выполнили поисково-спасательные действия

19.09.2016 Корабли России и Китая успешно отработали элементы обороны кораблей на незащищенном рейде

Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.07 12:49
  • 21
На "Армату" примерили 152-мм пушку
  • 13.07 12:25
  • 123
Другой автомат. В чем ковровский А-545 превосходит ижевский АК-12
  • 13.07 12:08
  • 4
Ростех создает ПО для массового внедрения компьютеров "Эльбрус" в России
  • 13.07 11:57
  • 6
Может ли Россия догнать Запад по беспилотникам?
  • 13.07 11:54
  • 23
Энергохлам
  • 13.07 11:19
  • 2
Боевые корабли попали в Сеть
  • 13.07 10:53
  • 4
Китайский подводный рекордсмен
  • 13.07 10:30
  • 133
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
  • 13.07 09:48
  • 6
Подлодку "Новороссийск" вооружили новейшими торпедами "Ихтиозавр"
  • 13.07 08:35
  • 1
Последний в серии? В Зеленодольске заложили МРК проекта 21631
  • 13.07 08:20
  • 4
Лукашенко заявил о переходе Оршанского авиаремонтного завода государству, украинскому ПАО "Мотор Сич" принадлежало 59,5%
  • 13.07 07:27
  • 1
Bombardier CSeries стал Airbus A220
  • 13.07 05:55
  • 2
Где Россия, там угроза. Британия собралась перекрыть для РФ север Атлантики
  • 13.07 05:41
  • 14
Индонезия заплатит России более $1млрд за 11 Су-35 - источник
  • 13.07 05:18
  • 31
Заявленные для истребителя 6-го поколения радиофотонные РЛС создадут в РФ через пару лет