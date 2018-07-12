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12.07.2018
Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Очередная кадровая “карусель” Войска Польского

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Военнослужащий ВС Польши
Военнослужащий ВС Польши.
Источник: www.belvpo.com

Военно-политическое руководство Польши решило произвести важные кадровые перестановки среди командного состава вооруженных сил. Особый интерес вызывает то, что перестановки осуществлены накануне крупнейшего многонационального учения “Анаконда-2018” и среди военачальников, которые непосредственно организуют и отвечают за проведение маневров.


Так, 2 июля генерал Р.Анджейчак назначен начальником генерального штаба Войска Польского. Сложивший полномочия генерал Л.Суравский, по официальной версии, принял решение о завершении военной карьеры. До сих пор генерал Р.Анджейчак командовал 12-й механизированной дивизией в Щецине, к слову, силы и средства которой будут одним из основных компонентов учения.


Кроме того, стало известно, что генерал С.Войцеховский, командующий оперативного командования (ОК) Войска Польского, который в этой должности должен был руководить учением “Анаконда-18”, в сентябре будет назначен командиром многонационального корпуса НАТО “Северо-Восток” в Щецине. Командующим он был чуть более года. Однако, что самое удивительное – это одна из ключевых должностей польской армии, на которую офицера назначает президент страны, наряду с начальником генерального штаба, командующим генерального командования и командующим войсками территориальной обороны.


Польское законодательство сегодня наделяет С.Войцеховского, как командующего ОК, полномочиями руководить обороной государства на самом трудном этапе гипотетического вооруженного конфликта, то есть с момента начала вероятной войны и до назначения главнокомандующего ВС.


Так можно ли считать перемещение С.Войцеховского на должность командира корпуса повышением по службе? И, подходящий ли момент, менять “первого” человека на учении “Анаконда-18” непосредственно перед его началом? Отметим еще раз, что именно оперативное командование готовит эти маневры, а генерал, его возглавляющий, будет руководить мероприятием.


На первый взгляд удивительно, что генерал, которого высоко ценят как подчиненные, так и начальники, перейдет согласно военной иерархии на нижестоящую должность. Однако все становится на свои места, если предположить, что это перемещение не случайно и связано с дальнейшей реорганизацией командования корпуса в командование более высоко уровня, например, полевой армии Альянса. По крайней мере, польская сторона к этому стремится.


Напомним также, что штаб корпуса “Северо-Восток” отвечает за действия сил первоочередного задействования НАТО на Восточноевропейском театре военных действий, численность которых планируется увеличить на 30 тыс. человек. Если эти планы станут в ближайшее время реальностью, тогда польский генерал возглавит командование высшего уровня и получит возможность влиять на процесс планирования и проведения операций военного блока. Так, Варшава удовлетворит свои амбиции и, как ей кажется, сможет влиять на те или иные решения Альянса.


Следует отметить, что в настоящее время в структуре НАТО нет полевых армий. Они были упразднены еще в 70-х годах прошлого века. В настоящее время органы военного управления Североатлантического блока на оперативном уровне представлены двумя объединенными командованиями в Брюнсюме (Нидерланды) и Неаполе (Италия). На тактическом уровне в случае проведения операции командование объединенных сухопутных войск осуществляет управление армейскими корпусами. Вместе с корпусом “Северо-Восток” в Щецине их всего девять. В свою очередь штаб корпуса предназначен для управления силами и средствами до пяти дивизий с подразделениями поддержки общей численностью в 100 тыс. человек. До сих пор американские военные специалисты утверждали, что в условиях современной войны именно армейские корпуса и входящие в их состав соединения должны играть основную роль в наступательной операции.


Напомним, что согласно планам НАТО, для противостояния Советскому Союзу в Европе размещались два корпуса – пятый и седьмой 7-й полевой армии США. В состав каждого корпуса входили три дивизии, две артиллерийские и одна бригада авиации. Их усиливали подразделения поддержки и обеспечения.


Генерал Войцеховский в качестве командира корпуса “Северо-Восток”, в ходе “Анаконды-18” будет обучаемым и, предположим, возглавит командование армейского уровня. Принимая во внимание численность участников учений (в 100 тысяч человек), можно предполагать, что на маневрах будет отрабатываться переброска натовских войск в Европу, для увеличения боевого состава армейского корпуса.


Таким образом, в рамках учения “Анаконда-18” группировка войск Альянса непосредственно у границ Беларуси и России будет существенна увеличена.


Расширение военного присутствия НАТО в Восточной Европе, как сказал посол Беларуси в России И.Петришенко, хоть и “не несет непосредственной угрозы”, но, безусловно, нарушает баланс сил в регионе и втягивает близлежащие страны региона в гонку вооружений.


Обращаясь к Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, нужно отметить, что помимо угроз определены еще риски и вызовы. А здесь, как говорится, совсем уже другая история.


Николай Астровский

11.07.2018
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принадлежат Военно-политическое обозрение (Беларусь)
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