"Молнии" возвращаются в строй

ВМФ получит два корвета легендарного проекта 1241 с новейшим российским вооружением

До начала 2019 года флот получит два модернизированных больших ракетных катера (корвета) легендарного советского проекта 1241 "Молния". Они изначально предназначались для иностранного заказчика, однако контракт был аннулирован, а уже готовыми корпусами заинтересовался отечественный ВМФ. В процессе достройки "Молнии" оснастят современными средствами навигации и связи, новейшим вооружением. Изменится архитектура корабля, улучшатся условия для экипажа. Катера получат противокорабельные ракеты Х-35У и морские зенитные комплексы "Панцирь-М".

По мнению экспертов, обновленные "Молнии" станут грозными боевыми машинами, которые при этом будут менее уязвимы для авиации и более комфортны для экипажей.

Как сообщили "Известиям" в Главкомате ВМФ, в этом году флоту должен быть передан первый из двух больших ракетных катеров "Молния" проекта 1241, которые достраиваются на заводе в Рыбинске. Передача второго катера запланирована на 2019 год. Сроки могут быть скорректированы в зависимости от готовности системы ПВО. Предполагается, что один корвет отправится служить на Черное море, другой — на Каспий.

Эти катера строились на экспорт еще в начале 1990-х годов по легендарному и самому массовому советскому проекту 1241, однако контракт сорвался, и готовые корпуса надолго "зависли" на предприятии. В настоящее время их достраивают, но с изменениями.

Изюминкой двух модернизированных "Молний" станет новейшая система ПВО. Если раньше катерам проекта 1241 приходилось довольствоваться автоматическими зенитными пушками и ПЗРК, то теперь они получат полноценную защиту. На них установят "Панцирь-М" — морскую версию уникального зенитно-ракетно-пушечного комплекса, способного бороться и с летательными аппаратами, и с ракетами противника. В настоящее время испытания "Панцирь-М" находятся в завершающей стадии.

Изменится и главный калибр. Вместо устаревших ПКР "Москит" на обновленные "Молнии" поставят комплекс "Уран" с восемью универсальными ракетами Х-35У с дальностью полета до 260 км. При относительно небольшой массе и габаритах эти ракеты имеют мощную боевую часть и автономную систему наведения. Х-35У хорошо защищены от помех, атакуют цель группами и могут на малой высоте прорывать ПВО противника.

Чтобы обеспечить эффективное применение современных систем вооружения, "Молнии" оснастят новейшей радиолокационной станцией с активной фазированной решеткой.

Обновленная "Молния" будет мощной боевой машиной, способной решать широкий круг боевых задач, считает военно-морской эксперт Дмитрий Болтенков.

— "Молнии" хорошо себя зарекомендовали, поэтому их охотно покупали и строили у себя по лицензии другие государства, — пояснил эксперт. — Так что достройка имеющихся корпусов — абсолютно логичное решение. После установки нового вооружения эти катера прекрасно справятся с защитой прибрежных вод.

По словам специалиста, раньше проблемой проекта 1241 была слабость зенитного вооружения.

— Автоматические пушки с перехватом ракет еще справятся, а вот самолет или вертолет им уже не зубам, — отметил Дмитрий Болтенков. — С появлением "Панцирь-М" эта проблема будет решена.

Дмитрий Болтенков добавил, что современная электроника стала гораздо компактнее, а значит, на катерах проекта 12418 удастся освободить больше пространства для экипажа и улучшить не только боевые возможности, но и обитаемость.

Ракетные катера "Молния" строились для ВМФ СССР и союзников с начала 80-х годов. Они предназначались для поражения боевых надводных кораблей, транспортных и десантных судов противника в прибрежной зоне и открытом море. В настоящее время российский флот эксплуатирует около 30 "Молний". Особенно много их на Тихоокеанском флоте.

Николай Сурков, Алексей Рамм