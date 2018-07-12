Российские инструкторы подготовят тысячу специалистов для армии Таджикистана - ЦВО
Екатеринбург. 11 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Инструкторы 201-й российской военной базы в течение трех месяцев на полигоне Ляур и Самбули (Таджикистан) обучат военнослужащих мотострелковым, танковым и разведывательным специальностям, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
"В общей сложности российские инструкторы в этом году подготовят более одной тысячи младших специалистов для вооруженных сил Таджикистана", - говорится в сообщении.
Первая группа военнослужащих приступила к обучению в июне этого года, вторая группа из 500 человек - в июле.
Обучение проходит в составе двух учебных рот и одной учебной батареи. Теоретическая часть преподается в учебном центре вооруженных сил Таджикистана, а практическая - на полигонах Ляур и Самбули с использование российских учебных машин.
В частности, инструкторы обучают по таким специальностям как наводчик-оператор и механик-водитель танка Т-72, боевой машины пехоты БМП-2, бронетранспортера БТР-80, разведчик, связист, гранатометчик, также готовят наводчиков и командиров реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град".
Курс подготовки завершится выходным экзаменом, который делится на сдачу нормативов по знанию теории и выполнение упражнений контрольных стрельб из штатного вооружения боевых машин, стрелкового оружия и гранатометов.
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
25.06.2018 Российские инструкторы подготовят более 500 младших специалистов для армии Таджикистана
22.06.2018 Российские военные за лето подготовят более 500 специалистов для армии Таджикистана
03.04.2017 Более 2 тыс. военных участвовали в завершающем этапе совместных учений РФ и Таджикистана
22.02.2017 "Ратники" идут
30.03.2016 Потешная гвардия
23.03.2016 Лицензия на стабильность
10.03.2016 Форпост с вопросами
25.02.2016 Полувооруженные силы