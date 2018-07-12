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12.07.2018
Интерфакс-АВН

Российские инструкторы подготовят тысячу специалистов для армии Таджикистана - ЦВО

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ВС Таджикистана
Военнослужащие ВС Таджикистана.
Источник: catoday.org

Екатеринбург. 11 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Инструкторы 201-й российской военной базы в течение трех месяцев на полигоне Ляур и Самбули (Таджикистан) обучат военнослужащих мотострелковым, танковым и разведывательным специальностям, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"В общей сложности российские инструкторы в этом году подготовят более одной тысячи младших специалистов для вооруженных сил Таджикистана", - говорится в сообщении.

Первая группа военнослужащих приступила к обучению в июне этого года, вторая группа из 500 человек - в июле.

Обучение проходит в составе двух учебных рот и одной учебной батареи. Теоретическая часть преподается в учебном центре вооруженных сил Таджикистана, а практическая - на полигонах Ляур и Самбули с использование российских учебных машин.

В частности, инструкторы обучают по таким специальностям как наводчик-оператор и механик-водитель танка Т-72, боевой машины пехоты БМП-2, бронетранспортера БТР-80, разведчик, связист, гранатометчик, также готовят наводчиков и командиров реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град".

Курс подготовки завершится выходным экзаменом, который делится на сдачу нормативов по знанию теории и выполнение упражнений контрольных стрельб из штатного вооружения боевых машин, стрелкового оружия и гранатометов.

11.07.2018
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