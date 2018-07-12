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12.07.2018
Интерфакс-АВН

Лукашенко заявил о переходе Оршанского авиаремонтного завода государству, украинскому ПАО "Мотор Сич" принадлежало 59,5%

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Александр Лукашенко. Архивное фото
Александр Лукашенко. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Александр Щербак/Фото ИТАР-ТАСС/ POOL

Минск. 11 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Президент Белоруссии заявил о передаче Оршанского авиаремонтного завода в собственность государства и поручил восстановить его эффективную работу.

"Собственника уже здесь нет (речь об акционерах ПАО "Мотор Сич" (Украина) и ЗАО "Системы инвестиций и инноваций" (Белоруссия) - ИФ). Собственники - вы (государственные организации - ИФ). Все собственники, которые здесь были, они отказались сами от этого завода. Поэтому действуйте. Это государственное предприятие сегодняшнего дня", - заявил А.Лукашенко, посещая предприятие в среду.

Его слова приводит госагентство БелТА.

Как сообщалось, на ОАРЗ сложился конфликт с основным акционером - украинской компанией ПАО "Мотор Сич". Белорусская сторона заявляет о неисполнении украинским инвестором ПАО "Мотор Сич" своих обязательств по инвестдоговору. В мае текущего года Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц украинского ПАО "Мотор Сич" и бывшего гендиректора белорусского ОАО "Оршанский авиаремонтный завод" (ОАРЗ). ПАО "Мотор Сич" с 2012 года принадлежит 59,5% акций белорусского предприятия.

В конце апреля Генпрокуратура проводила проверку законности действий украинского "Мотор Сич" на Оршанском авиаремонтном заводе, в том числе причин неисполнения заключенного инвестдоговора.

Основанием к возбуждению уголовного дела послужило причинение должностными лицами заводу ущерба в особо крупном размере, а также существенного вреда его интересам, отмечают в Генпрокуратуре. Уголовное дело направлено в Следственный комитет.

В Генпрокуратуре также сообщали, что собирается информация и доказательная база о роли почетного президента ПАО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева в противоправной деятельности на Оршанском авиаремонтом заводе.

В.Богуслаев в мае заявил, что проблемы на ОАРЗ связаны с деятельностью белорусского инвестора ЗАО "Системы инвестиций и инноваций". Он утверждает, что "местный инвестор отказался от выполнения своей части инвестиционных обязательств. Из-за этого весь "сыр-бор". ПАО "Мотор Сич" с 2012 года в разных формах в ОАРЗ инвестировало $20 млн, утверждает В.Богуслаев.

В 2012 году ПАО "Мотор Сич" и белорусское ЗАО "Системы инвестиций и инноваций" приобрели соответственно 59,5% и 39,7% акций ОАО "ОАРЗ". Согласно озвученным ранее "Мотор Сич" данным, стоимость приобретенного украинской стороной пакета акций ОАРЗ, на мощностях которого планировалось организовать модернизацию вертолетов Ми-8, составила $1,1 млн. Новые собственники ОАРЗ взяли на себя обязательства в 2012-2016 годах инвестировать в реконструкцию производства Оршанского авиаремзавода не менее $12 млн.

Белорусская сторона утверждает, что украинский инвестор не выполнил своих обязательств.

На ОАРЗ заявляют, что и украинский акционер - ПАО "Мотор Сич", и белорусский - ЗАО "Системы инвестиций и инноваций" готовы вернуть государству принадлежащие им акции ОАО "Оршанский авиаремонтный завод".

Оршанский авиаремонтный завод создан в 1941 году, акционирован в 2009 году. Предприятие выполняет капитальный ремонт различных модификаций вертолетов Ми-8 (Ми-17), Ми-24 (Ми-35).

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию в более чем 100 стран мира. "Мотор Сич" участвует в реализации гособоронзаказа (ГОЗ) и имеет стратегическое значение для экономики и обороноспособности государства.

11.07.2018
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Страны
Белоруссия
Украина
Продукция
Ми-17
Ми-24
Ми-35
Ми-8
Компании
Мотор Сич
Персоны
Богуслаев Вячеслав
Проекты
Гособоронзаказ
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