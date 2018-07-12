Военные связисты на учениях под Челябинском посадили рой "вражеских" беспилотников

Военнослужащие в наземном многофункциональном модуле помех "Красуха-4" в рамках тактико-специальных занятий с подразделениями радиоэлектронной борьбы.

Екатеринбург. 11 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - В ходе учений в Челябинской области специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) устроили "засаду" на рой беспилотных летательных аппаратов, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"При помощи современных комплексов, таких как "Борисоглебск-2" и "Житель", военнослужащие на местности провели радиотехническую разведку. В качестве условного противника были использованы реальные беспилотные летательные аппараты, которые пытались вскрыть район сосредоточения танкового подразделения наших сил", - говорится в сообщении.

Специалисты РЭБ обнаружили приближение беспилотников, определили характер радиосвязи и выполнили засаду. Для этого провели радиоподавление аналоговой и цифровой радиосвязи, блокировав навигационные поля управления беспилотников. Все беспилотники условного противника удалось приземлить на безопасном расстоянии.

Учения продлятся до 13 июля. Всего в учениях задействовано более 600 человек личного состава и 200 единиц специальной военной техники.