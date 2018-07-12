Военные связисты на учениях под Челябинском посадили рой "вражеских" беспилотников
Екатеринбург. 11 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - В ходе учений в Челябинской области специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) устроили "засаду" на рой беспилотных летательных аппаратов, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
"При помощи современных комплексов, таких как "Борисоглебск-2" и "Житель", военнослужащие на местности провели радиотехническую разведку. В качестве условного противника были использованы реальные беспилотные летательные аппараты, которые пытались вскрыть район сосредоточения танкового подразделения наших сил", - говорится в сообщении.
Специалисты РЭБ обнаружили приближение беспилотников, определили характер радиосвязи и выполнили засаду. Для этого провели радиоподавление аналоговой и цифровой радиосвязи, блокировав навигационные поля управления беспилотников. Все беспилотники условного противника удалось приземлить на безопасном расстоянии.
Учения продлятся до 13 июля. Всего в учениях задействовано более 600 человек личного состава и 200 единиц специальной военной техники.
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2. Рой на то и рой что он значительно устойчивее в т.ч. к РЭБ, если есть радиолинки привычные то это уже не рой дронов а рой RC моделей с простыми автопилотами.
Что же это вас так задело?Рушатся дроновая теория...
Вам же сказано, это неправильный рой
Это вопрос качества проектировщиков чипов и схемотехников - любят костыли подставлять ввиду хреново идеологически и физически спроектированных кристаллов. Силовая возможно радиофотонная на тех же мазерах может и сработает как ВЧ навязывание остальное вряд ли - слишком мал уровень наводок на проводники внутри чипа может составить. У меня в 2002 предлагался с максимальной длиной переноса сигнала 20-30мкм. Причём без переноса заряда. Далее когерентной оптикой а ей по барабану многое, уровни 15-20Тл по барабану да и выше в общем то то же - сбоить смогут разве поля генерируемые фемтосекундными генераторами в малых объёмах. Мне неизвестно о наличии у текущей цивилизации подобных средств дистанционного воздействия. Можно и другие, к ЭМ полям пока не расплавятся будут невосприимчивы. Чем сбивать будете?
Я не против РЭБ, напротив это одно из самых полезных направлений деятельности текущей власти в РФ, но силовую РЭБ можно поставить лишь на малое число объектов. Как и лазерное вооружение (привет тем кто из "Астрофизики" или ГОИ). Если нет РЭБ сверхдешёвыми дронами ценой как гамбургер (сетевая микроУАБ, жертвенный дрон и проч.) задавить могут.