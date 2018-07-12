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12.07.2018
Интерфакс-АВН

Военные связисты на учениях под Челябинском посадили рой "вражеских" беспилотников

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Комплекс "Красуха-4"
Военнослужащие в наземном многофункциональном модуле помех "Красуха-4" в рамках тактико-специальных занятий с подразделениями радиоэлектронной борьбы.
Источник: ТАСС/Донат Сорокин

Екатеринбург. 11 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - В ходе учений в Челябинской области специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) устроили "засаду" на рой беспилотных летательных аппаратов, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"При помощи современных комплексов, таких как "Борисоглебск-2" и "Житель", военнослужащие на местности провели радиотехническую разведку. В качестве условного противника были использованы реальные беспилотные летательные аппараты, которые пытались вскрыть район сосредоточения танкового подразделения наших сил", - говорится в сообщении.

Специалисты РЭБ обнаружили приближение беспилотников, определили характер радиосвязи и выполнили засаду. Для этого провели радиоподавление аналоговой и цифровой радиосвязи, блокировав навигационные поля управления беспилотников. Все беспилотники условного противника удалось приземлить на безопасном расстоянии.

Учения продлятся до 13 июля. Всего в учениях задействовано более 600 человек личного состава и 200 единиц специальной военной техники.

11.07.2018
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4 комментария
№1
12.07.2018 13:53
1. Откуда в РФ рой полностью автономных дронов?
2. Рой на то и рой что он значительно устойчивее в т.ч. к РЭБ, если есть радиолинки привычные то это уже не рой дронов а рой RC моделей с простыми автопилотами.
-1
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№2
12.07.2018 14:18
Цитата, Владислав сообщ. №1
Что же это вас так задело?Рушатся дроновая теория...
0
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№3
12.07.2018 14:43
Цитата, Сергей-82 сообщ. №2
Что же это вас так задело?Рушатся дроновая теория...

Вам же сказано, это неправильный рой и он делает неправильный мёд, правильный рой неуязвим.
+2
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№4
12.07.2018 16:46
При наличие средств устойчивых к поражению РЭБ вы чем защищать технику и ЛС будете?
Это вопрос качества проектировщиков чипов и схемотехников - любят костыли подставлять ввиду хреново идеологически и физически спроектированных кристаллов. Силовая возможно радиофотонная на тех же мазерах может и сработает как ВЧ навязывание остальное вряд ли - слишком мал уровень наводок на проводники внутри чипа может составить. У меня в 2002 предлагался с максимальной длиной переноса сигнала 20-30мкм. Причём без переноса заряда. Далее когерентной оптикой а ей по барабану многое, уровни 15-20Тл  по барабану да и выше в общем то то же - сбоить смогут разве поля генерируемые фемтосекундными генераторами в малых объёмах. Мне неизвестно о наличии у текущей цивилизации подобных средств дистанционного воздействия. Можно и другие, к  ЭМ полям пока не расплавятся будут невосприимчивы. Чем сбивать будете?

Я не против РЭБ, напротив это одно из самых полезных направлений деятельности текущей власти в РФ, но силовую РЭБ можно поставить лишь на малое число объектов. Как и лазерное вооружение (привет тем кто из "Астрофизики" или ГОИ). Если нет РЭБ сверхдешёвыми дронами ценой как гамбургер (сетевая микроУАБ, жертвенный дрон и проч.) задавить могут.
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