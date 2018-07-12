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12.07.2018
Интерфакс-АВН

Первая партия российских С-400 поступит в Турцию в 2019 году, заявляет Чавушоглу

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Комплекс ПВО С-400 Триумф. архивное фото
Комплекс ПВО С-400 Триумф. архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Стамбул. 11 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Российские зенитные ракетные системы С-400 начнут поставлять в Турцию к концу 2019 года, заявил в среду глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Первые комплекты будут доставлены до конца следующего года", - приводит издание "Йени шафак" слова министра, прибывшего на саммит НАТО в Брюсселе.

М.Чавушоглу также упомянул то, что США и ряд других членов НАТО высказывались против приобретения Турцией у России С-400, и подчеркнул, что подобным претензиям нужно положить конец.

Тем не менее министр отметил, что в Анкаре приняли во внимание беспокойство союзников по НАТО относительно технических вопросов, к примеру, связанных с совместимостью С-400 с другими боевыми системами альянса.

"Когда мы заключали сделку, мы уже формулировали наши условия, касающихся данных вопросов", - отметил министр.

Кроме этого, он опроверг мнение, будто Турция отдаляется от НАТО.

В минувшее воскресенье постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявила телеканалу "Фокс ньюс", что американские власти работают по всем направлениям с целью добиться от Турции отказа от приобретения у России С-400 (разработки и производства концерна ВКО "Алмаз-Антей").

11.07.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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