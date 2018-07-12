Палубный беспилотник-заправщик получит внутренние топливные баки

Палубный беспилотный летательный аппарат - заправщик MQ-25 Stingray, разработкой которого занимается американская компания General Atomics, получит внутренние топливные баки, из которых горючее во время воздушной дозаправки будет передаваться на самолеты. Как пишет Aviation Week, на беспилотнике топливные баки планируется разместить в центроплане и крыле.

Размещение топливных баков внутри конструкционных элементов летательного аппарата позволяет перевозить относительно большие объемы горючего не задействуя при этом объем внутри фюзеляжа, который можно использовать для грузов или размещения бортового оборудования. На MQ-25 внутренние топливные баки позволят перевозить больше топлива, чем в подвесных баках.

В настоящее время General Atomics проводит испытания композитных консолей крыла и центроплана. В программу испытаний входит и проверка специальных внутренних покрытий этих элементов, которые позволят защитить их от разрушающего воздействия топлива.

Программа MQ-25 стартовала в 2017 году. В общей сложности на программу разработки MQ-25 военные намерены потратить не более 2,2 миллиарда долларов. Командование ВМС США планирует приобрести 72 палубных беспилотных летательных аппарата - заправщика. Новые аппараты должны будут выполнять полеты с авианосцев типов "Нимиц" и "Джеральд Форд".

Предполагается, что после принятия на вооружение MQ-25 в составе авиагрупп авианосцев должны будут высвободить палубные истребители F/A-18E/F Super Hornet от выполнения задач по дозаправке других боевых самолетов в воздухе. При этом аппараты смогут перевозить больше топлива, чем истребители в подвесных топливных баках.

Согласно требованиям ВМС США, палубный беспилотник MQ-25 должен быть способен во время дозаправки отдать другому самолету 6,4 тонны топлива на удалении не менее 500 морских миль от авианосца (926 километров). В большинстве случаев Stingray не будут использоваться для разведки и нанесения ударов по целям противников.

В настоящее время в проекте MQ-25, помимо General Atomics, принимают участие американские компании Boeing и Lockheed Martin. Первая уже проводит наземные испытания своего прототипа аппарата. Lockheed Martin представила свой вариант беспилотника в конце марта текущего года.

Василий Сычёв