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12.07.2018
АвиаПорт.ru

Словакия закупит 14 истребителей F-16

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F-16
F-16.
Источник: Global Look Press/Xinhua/Li Rui

Словацкое правительство в среду приняло решение о закупке в США 14 истребителей F-16 Block 70/72, которые призваны заменить стоящие ныне на вооружении республиканских ВВС самолеты МиГ-29, сообщил журналистам глава минобороны Петер Гайдош.

"На основании сделанного анализа мы приняли наилучшее решение, ибо речь идет о самых современных авиамашинах, которые с точки зрения стоимости, качества и своих возможностей, а также с учетом того, что наша республика может себе позволить, не имеют конкуренции", - заявил после состоявшихся в среду заседаний правительства и республиканского совбеза Гайдош, выступление которого транслировали сетевые ТВ-каналы.

Ранее в среду премьер Петер Пеллегрини заявил, что решение о закупке новых самолетов уже нельзя дальше откладывать, поскольку дебаты об этом идут несколько лет.

Американские самолеты получили предпочтение перед шведскими истребителями JAS-39 C/D Gripen. Минобороны сочло предложение США более выгодным по таким параметрам, как стоимость самих авиамашин и дополнительного оборудования и вооружения, а также эксплуатации, обучения пилотов и наземного персонала, логистики, инфраструктуры.

По словам Пеллегрини, обе стороны договорились не сообщать о стоимости закупки американских самолетов. Ранее словацкие СМИ сообщали, что речь в данном случае может идти о сумме более чем в один миллиард евро.

Истребители F-16 находятся на вооружении ВВС США с 1978 года. Кроме того, их используют ВВС Индии, Пакистана, Бельгии, Польши, Норвегии, Румынии и ряда других стран.

11.07.2018
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Норвегия
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Румыния
Словакия
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МиГ-29
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12 комментариев
№1
12.07.2018 05:25
Подробности.
Цитата, q
Напомним, что Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency – DSCA) в апреле 2018 года направило Конгрессу США уведомление о возможной продаже Словакии по линии FMS 14 истребителей Lоckheed Martin F-16V Block 70/72 Viper, с общей предполагаемой стоимостью поставки 2,91 млрд долл.Согласно уведомлению DSCA, предлагаемые Словакии самолеты F-16V должны быть оснащены двигателями серии General Electric F110 или Pratt & Whitney F100 [в этом и будет состоять различие между модификациями Block 70 и Block 72]. Самолеты будут оснащены бортовыми РЛС Northrop Grumman AN/APG-83 Scalable Agile Beam Radar (SABR) с АФАР (предполагается поставка 16 комплектов), нашлемными системами целеуказания Joint Helmet Mounted Cueing System II, комплексами РЭБ AN/ALQ-213 Electronic Warfare Management Systems и AN/ALQ-211 Advanced Integrated Defensive Electronic Warfare Suites; системами постановки пассивных помех AN/ALE-47, новой БЦВМ Modular Mission Computers (MMC), аппаратурой передачи данных Link 16 Multifunctional Information Distribution System Joint Tactical Radio Systems (MIDS-JTRS), инерциально-спутниковой навигационной системой LN260 Embedded Global Navigation Systems (EGI)/Inertial Navigation Systems (INS), системой индикации Improved Programmable Display Generators (iPDG) и аппаратурой госопознавания APX-126 Advanced Identification Friend or Foe (AIFF).

Из вооружения в поставку должны войти 30 управляемых ракет класса "воздух - воздух" средней дальности Raytheon AIM-120C7 AMRAAM, 100 управляемых ракет класса "воздух - воздух" малой дальности AIM-9X Sidewinder (плюс 12 учебных ракет AIM-9X Captive Air Training Missiles), 224 комплекта управляемых авиационных бомб GBU-12 Paveway II, 20 комплектов управляемых бомб GBU-49 Enhanced Paveway II, 150 комплектов управляемых бомб GBU-38 JDAM (все бомбы калибра 500 фунтов) и шесть подвесных контейнеров целеуказания Lockheed Martin AN/AAQ-33 Sniper. Также в поставку войдут наземный тренажер и пакет технической поддержки, запасных частей, наземного оборудования и обучения.
не хило по 208 мил. дол .за самолет
+1
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№2
12.07.2018 08:10
Цитата, Сергей-82 сообщ. №1
не хило по 208 мил. дол .за самолет

Если это действительно F-16V Block 70/72 Viper + обучение,матчасть, то они того стоят. Другое дело, как они их содержать собрались?

В настоящее время на вооружении ВВС страны стоит 21 истребитель МиГ-29 советского производства, из которых полеты способны совершать только четыре. По словам министра обороны Словакии Любомира Галко, окончательное решение о судьбе истребительного парка будет принято до конца июня 2011 года.

Вероятнее всего, Словакия примет решение о списании всех МиГ-29, поскольку не в состоянии финансировать содержание истребителей в условиях сокращения военного бюджета. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), военные расходы Словакии в 2009 году составили 1,218 миллиарда долларов, а в 2010-м - 1,008 миллиарда. При этом на содержание четырех летающих МиГ-29 ежегодно уходит до 70 процентов средств, выделяемых ВВС Словакии.
http://army.lv/ru/mig-29/699/29502
0
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№3
12.07.2018 08:35
Цитата, Hazzard сообщ. №2
Если это действительно F-16V Block 70/72 Viper + обучение,матчасть, то они того стоят.
Су-35 обошлись Индонезии и КНР в два раза дешевле,там тоже оружие и доп.зап части,Китаю к примеру 3 комплекта двигателей.
Цитата, Hazzard сообщ. №2
Другое дело, как они их содержать собрались?
Цитата, q
ТАСС/. /ТАСС/. Военный бюджет Словакии в 2024 году составит 2% национального ВВП. Об этом, как сообщило Словацкое радио, информировал в четверг министр обороны республики Петер Гайдош.

"Словакия достигнет уровня расходов 2% ВВП на оборону, как о том договорились государства - члены НАТО, в 2024 году, - отметил он. - Это на полпроцента ВВП больше, чем республика ныне тратит на эти цели".

В 2020 году словацкие военные расходы должны составить 1,6% ВВП.

При этом, как отметил министр, до 2030 года на строительство сухопутных войск предполагается направить €3,08 млрд. ВВС получит более €2,6 млрд, из которых €1,1 млрд пойдут на покупку или аренду сверхзвуковых истребителей западного производства.

Планы развития национальных ВС и наиболее значимых отраслей ВПК содержатся в подготовленных военном ведомством "Оборонной стратегии", "Военной стратегии" и "Долгосрочном плане развития обороны до 2030 года", сказал Гайдош.



Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4583032
не выходит даже так,денег мало.
+2
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№4
12.07.2018 09:02
Цитата, Сергей-82 сообщ. №3
Су-35 обошлись Индонезии и КНР в два раза дешевле,там тоже оружие и доп.зап части,Китаю к примеру 3 комплекта двигателей

Нельзя сравнивать "в лоб" не зная финансовой подоплеки сделки. У Словаков скорее всего будет кредит, причем на довольно длительный срок (как вы ниже приводите данные, у них не хватит купить их сразу даже если несколько лет копить будут и ничего больше не покупать), со всеми вытекающими в виде процентов, аннуитентных платежей и тому подобных обременений, что увеличивает общую стоимость контракта при той же себестоимости собственно изделий.
Другое дело, что на фоне 4х способных летать (на 2011 год) Миг-29АС, 14 Вайперов уже сейчас, это очень серьезный качественный  рывок вперед.
+1
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№5
12.07.2018 09:37
Цитата, Hazzard сообщ. №4
У Словаков скорее всего будет кредит,
Индонезия тоже в долг,Мьянма взяла в кредит 6 Су-30СМ за 400 мил.дол.,я понимаю конечно что странам НАТО нам не продать самолеты,но тем не менее цены "кусачий" на западную технику.
Цитата, Hazzard сообщ. №4
Другое дело, что на фоне 4х способных летать (на 2011 год) Миг-29АС, 14 Вайперов уже сейчас, это очень серьезный качественный  рывок вперед.
Интересно почему не взяли Грипен,у чехов и венгров Грипен,да и подешевле он и экономичнее .
+2
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№6
12.07.2018 09:51
Цитата, Сергей-82 сообщ. №5
Индонезия тоже в долг,Мьянма взяла в кредит 6 Су-30СМ за 400 мил.дол.,я понимаю конечно что странам НАТО нам не продать самолеты,но тем не менее цены "кусачий" на западную технику.

Еще раз, мы не знаем финансовую подоплеку сделки. К примеру, цена одной и той же вещи при 5% годовых на 3 года и 8% годовых на 10 лет разнится в разы, а могут быть еще обременения. Например, для сравнения, на Индийский тендер те же Вайперы, в той же комплектации, предлагали за 50 млн.
0
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№7
12.07.2018 10:04
Цитата, Hazzard сообщ. №6
Например, на Индийский тендер те же Вайперы, в той же комплектации, предлагали за 50 млн.
10 лет назад. 50мил.дол за голый самолет может и предлагали
Цитата, q
Первое уведомление сообщает о предстоящей поставке Бахрейну 19 истребителей Lockheed Martin F-16V (видимо, новой постройки), предполагаемая стоимость поставки 2,785 млрд долл.

Второе уведомление сообщает о предполагаемой модернизации в вариант F-16V 20 наличных истребителей Lockheed Martin F-16C/D Block 40 ВВС Бахрейна, предполагаемая стоимость поставок и работ 1,082 млрд долл.

Согласно содержащемуся в обоих уведомлениях перечню предполагаемого к поставке оборудования, самолеты F-16V для ВВС Бахрейна будут оснащены двигателем General Electric F110-GE-129, бортовой РЛС Northrop Grumman AN/APG-83 Scalable Agile Beam Radar (SABR) с АФАР, контейнерами РЭБ Harris AN/ALQ-211 Advanced Integrated Defensive Electronic Warfare Suite (AIDEWS), и подвесными контейнерами целеуказания Lockheed Martin AN/AAQ-33 Sniper.

Управляемое вооружение в поставку не входит, но приводится список его образцов, которое будет поставлено в единичных количествах для обучения и обработки интеграции: ракеты класса "воздух-воздух" AIM-9X Sidewinder и AIM-120C-7 AMRAAM, ракеты класса "воздух-поверхность" AGM-154 JSOW, противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, противокорабельные ракеты  AGM-84 Harpoon, управляемые авиационные бомбы GBU-24 Paveway III, GBU-50 Enhanced Paveway II, GBU-38 JDAM, GBU-54 Laser JDAM и GBU-39 SDB.
Что Бахреин тоже в кредит?Вы можете хоть сколько выдумывать % и дескать мы не знаем условия и т.д. это не отменяет того факта что западная авиатехника техника в разы дороже.
+1
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№8
12.07.2018 10:11
Цитата, Сергей-82 сообщ. №7
Вы можете хоть сколько выдумывать % и дескать мы не знаем условия и т.д. это не отменяет того факта что западная авиатехника техника в разы дороже.

Ну ок, допустим. И что? Покупают ведь.
0
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№9
12.07.2018 10:20
Цитата, Hazzard сообщ. №8
Покупают ведь.
А я что запрещаю что ли покупать?Я высказал мысль что военная техника западного(да и нашего)производства очень дорогая,это налаживает серьезные ограничения на размеры и возможности армии стран мира. Вот даже взять эти 14 Ф-16 блок 70,да для Словакии это рост,но по факту это всего лишь одна эскадрилья за которую они будут рассчитываться. до 2030 года. К примеру на 1991 год,по ДОВСЕ у Чехословакии было
Цитата, q
Чехословакия — 3 315 танков, 4 593 ББМ, 3485 артиллерийских систем калибра 100 мм и более, 446 боевых самолётов, 56 ударных вертолётов.
да сейчас даже у Германии,Франции нет такого количества техники,деградация стран НАТО на лицо,сейчас лишь страны Азии могут похвастаться авиапарками в сотни машин и планами по приобретению сотен машин,то же самое примерно и по БТТ и ВМФ.
+1
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№10
12.07.2018 10:27
Кстати наличие в контракте всего лишь 6 ед .ПРНК Снаипер намекает на то что 8 будут использовать в первую очередь как самолеты ПВО,а 6 как ударники.И еще
Цитата, q
Как сообщил на пресс-конференции в Загребе 28 марта 2018 года министр обороны Хорватии Дамир Крстичевич, правительство Хорватии по итогам международного конкурса приняла решение о закупке для ВВС страны 12 истребителей Lockheed Martin F-16C/D Block 30 Fighting Falcon (Barak) из наличия ВВС Израиля - десяти одноместных F-16C и двух двухместных F-16D.
Цитата, q
Ориентировочная стоимость закупки составит около 2,9 млрд хорватских кун (около 480 млн долл), причем выплаты предусматривается осуществлять в течении 10 лет. Хорватская сторона уже провела по вопросу закупки F-16 предварительные переговоры с израильским правительством, в том числе на уровне премьер-министров (в январе 2018 года), а также начала согласовательные переговоры с США.
тоже усиление на фоне старых МиГ-21
0
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№11
12.07.2018 10:37
Цитата, Сергей-82 сообщ. №9
да сейчас даже у Германии,Франции нет такого количества техники,деградация стран НАТО на лицо,сейчас лишь страны Азии могут похвастаться авиапарками в сотни машин и планами по приобретению сотен машин,то же самое примерно и по БТТ и ВМФ.

Ну так вот это вот все и намекает, где будет следующая большая война, а где максимум ограниченные операции.
0
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№12
12.07.2018 10:56
Цитата, Hazzard сообщ. №11
Ну так вот это вот все и намекает, где будет следующая большая война, а где максимум ограниченные операции.
Возможно,но в Европе есть Балканы с не давно потухшими конфликтами,полыхающая  Украина,рядом амбициозная Турция,не стабильная Испания,ну и Россия которую в НАТО считают врагом...Да и конфликт с мигрантами внутри стран ЕС вполне может вылиться в кровопролитие,а как показывает практика Украины,Сирии оружие быстро тает даже в локальных конфликтах.
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