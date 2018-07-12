Словакия закупит 14 истребителей F-16
Словацкое правительство в среду приняло решение о закупке в США 14 истребителей F-16 Block 70/72, которые призваны заменить стоящие ныне на вооружении республиканских ВВС самолеты МиГ-29, сообщил журналистам глава минобороны Петер Гайдош.
"На основании сделанного анализа мы приняли наилучшее решение, ибо речь идет о самых современных авиамашинах, которые с точки зрения стоимости, качества и своих возможностей, а также с учетом того, что наша республика может себе позволить, не имеют конкуренции", - заявил после состоявшихся в среду заседаний правительства и республиканского совбеза Гайдош, выступление которого транслировали сетевые ТВ-каналы.
Ранее в среду премьер Петер Пеллегрини заявил, что решение о закупке новых самолетов уже нельзя дальше откладывать, поскольку дебаты об этом идут несколько лет.
Американские самолеты получили предпочтение перед шведскими истребителями JAS-39 C/D Gripen. Минобороны сочло предложение США более выгодным по таким параметрам, как стоимость самих авиамашин и дополнительного оборудования и вооружения, а также эксплуатации, обучения пилотов и наземного персонала, логистики, инфраструктуры.
По словам Пеллегрини, обе стороны договорились не сообщать о стоимости закупки американских самолетов. Ранее словацкие СМИ сообщали, что речь в данном случае может идти о сумме более чем в один миллиард евро.
Истребители F-16 находятся на вооружении ВВС США с 1978 года. Кроме того, их используют ВВС Индии, Пакистана, Бельгии, Польши, Норвегии, Румынии и ряда других стран.
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Напомним, что Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency – DSCA) в апреле 2018 года направило Конгрессу США уведомление о возможной продаже Словакии по линии FMS 14 истребителей Lоckheed Martin F-16V Block 70/72 Viper, с общей предполагаемой стоимостью поставки 2,91 млрд долл.Согласно уведомлению DSCA, предлагаемые Словакии самолеты F-16V должны быть оснащены двигателями серии General Electric F110 или Pratt & Whitney F100 [в этом и будет состоять различие между модификациями Block 70 и Block 72]. Самолеты будут оснащены бортовыми РЛС Northrop Grumman AN/APG-83 Scalable Agile Beam Radar (SABR) с АФАР (предполагается поставка 16 комплектов), нашлемными системами целеуказания Joint Helmet Mounted Cueing System II, комплексами РЭБ AN/ALQ-213 Electronic Warfare Management Systems и AN/ALQ-211 Advanced Integrated Defensive Electronic Warfare Suites; системами постановки пассивных помех AN/ALE-47, новой БЦВМ Modular Mission Computers (MMC), аппаратурой передачи данных Link 16 Multifunctional Information Distribution System Joint Tactical Radio Systems (MIDS-JTRS), инерциально-спутниковой навигационной системой LN260 Embedded Global Navigation Systems (EGI)/Inertial Navigation Systems (INS), системой индикации Improved Programmable Display Generators (iPDG) и аппаратурой госопознавания APX-126 Advanced Identification Friend or Foe (AIFF).не хило по 208 мил. дол .за самолет
Из вооружения в поставку должны войти 30 управляемых ракет класса "воздух - воздух" средней дальности Raytheon AIM-120C7 AMRAAM, 100 управляемых ракет класса "воздух - воздух" малой дальности AIM-9X Sidewinder (плюс 12 учебных ракет AIM-9X Captive Air Training Missiles), 224 комплекта управляемых авиационных бомб GBU-12 Paveway II, 20 комплектов управляемых бомб GBU-49 Enhanced Paveway II, 150 комплектов управляемых бомб GBU-38 JDAM (все бомбы калибра 500 фунтов) и шесть подвесных контейнеров целеуказания Lockheed Martin AN/AAQ-33 Sniper. Также в поставку войдут наземный тренажер и пакет технической поддержки, запасных частей, наземного оборудования и обучения.
не хило по 208 мил. дол .за самолет
Если это действительно F-16V Block 70/72 Viper + обучение,матчасть, то они того стоят. Другое дело, как они их содержать собрались?
В настоящее время на вооружении ВВС страны стоит 21 истребитель МиГ-29 советского производства, из которых полеты способны совершать только четыре. По словам министра обороны Словакии Любомира Галко, окончательное решение о судьбе истребительного парка будет принято до конца июня 2011 года.
Вероятнее всего, Словакия примет решение о списании всех МиГ-29, поскольку не в состоянии финансировать содержание истребителей в условиях сокращения военного бюджета. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), военные расходы Словакии в 2009 году составили 1,218 миллиарда долларов, а в 2010-м - 1,008 миллиарда. При этом на содержание четырех летающих МиГ-29 ежегодно уходит до 70 процентов средств, выделяемых ВВС Словакии.
http://army.lv/ru/mig-29/699/29502
Если это действительно F-16V Block 70/72 Viper + обучение,матчасть, то они того стоят.Су-35 обошлись Индонезии и КНР в два раза дешевле,там тоже оружие и доп.зап части,Китаю к примеру 3 комплекта двигателей.
Другое дело, как они их содержать собрались?
ТАСС/. /ТАСС/. Военный бюджет Словакии в 2024 году составит 2% национального ВВП. Об этом, как сообщило Словацкое радио, информировал в четверг министр обороны республики Петер Гайдош.не выходит даже так,денег мало.
"Словакия достигнет уровня расходов 2% ВВП на оборону, как о том договорились государства - члены НАТО, в 2024 году, - отметил он. - Это на полпроцента ВВП больше, чем республика ныне тратит на эти цели".
В 2020 году словацкие военные расходы должны составить 1,6% ВВП.
При этом, как отметил министр, до 2030 года на строительство сухопутных войск предполагается направить €3,08 млрд. ВВС получит более €2,6 млрд, из которых €1,1 млрд пойдут на покупку или аренду сверхзвуковых истребителей западного производства.
Планы развития национальных ВС и наиболее значимых отраслей ВПК содержатся в подготовленных военном ведомством "Оборонной стратегии", "Военной стратегии" и "Долгосрочном плане развития обороны до 2030 года", сказал Гайдош.
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4583032
Су-35 обошлись Индонезии и КНР в два раза дешевле,там тоже оружие и доп.зап части,Китаю к примеру 3 комплекта двигателей
Нельзя сравнивать "в лоб" не зная финансовой подоплеки сделки. У Словаков скорее всего будет кредит, причем на довольно длительный срок (как вы ниже приводите данные, у них не хватит купить их сразу даже если несколько лет копить будут и ничего больше не покупать), со всеми вытекающими в виде процентов, аннуитентных платежей и тому подобных обременений, что увеличивает общую стоимость контракта при той же себестоимости собственно изделий.
Другое дело, что на фоне 4х способных летать (на 2011 год) Миг-29АС, 14 Вайперов уже сейчас, это очень серьезный качественный рывок вперед.
У Словаков скорее всего будет кредит,Индонезия тоже в долг,Мьянма взяла в кредит 6 Су-30СМ за 400 мил.дол.,я понимаю конечно что странам НАТО нам не продать самолеты,но тем не менее цены "кусачий" на западную технику.
Другое дело, что на фоне 4х способных летать (на 2011 год) Миг-29АС, 14 Вайперов уже сейчас, это очень серьезный качественный рывок вперед.Интересно почему не взяли Грипен,у чехов и венгров Грипен,да и подешевле он и экономичнее .
Индонезия тоже в долг,Мьянма взяла в кредит 6 Су-30СМ за 400 мил.дол.,я понимаю конечно что странам НАТО нам не продать самолеты,но тем не менее цены "кусачий" на западную технику.
Еще раз, мы не знаем финансовую подоплеку сделки. К примеру, цена одной и той же вещи при 5% годовых на 3 года и 8% годовых на 10 лет разнится в разы, а могут быть еще обременения. Например, для сравнения, на Индийский тендер те же Вайперы, в той же комплектации, предлагали за 50 млн.
Например, на Индийский тендер те же Вайперы, в той же комплектации, предлагали за 50 млн.10 лет назад. 50мил.дол за голый самолет может и предлагали
Первое уведомление сообщает о предстоящей поставке Бахрейну 19 истребителей Lockheed Martin F-16V (видимо, новой постройки), предполагаемая стоимость поставки 2,785 млрд долл.Что Бахреин тоже в кредит?Вы можете хоть сколько выдумывать % и дескать мы не знаем условия и т.д. это не отменяет того факта что западная авиатехника техника в разы дороже.
Второе уведомление сообщает о предполагаемой модернизации в вариант F-16V 20 наличных истребителей Lockheed Martin F-16C/D Block 40 ВВС Бахрейна, предполагаемая стоимость поставок и работ 1,082 млрд долл.
Согласно содержащемуся в обоих уведомлениях перечню предполагаемого к поставке оборудования, самолеты F-16V для ВВС Бахрейна будут оснащены двигателем General Electric F110-GE-129, бортовой РЛС Northrop Grumman AN/APG-83 Scalable Agile Beam Radar (SABR) с АФАР, контейнерами РЭБ Harris AN/ALQ-211 Advanced Integrated Defensive Electronic Warfare Suite (AIDEWS), и подвесными контейнерами целеуказания Lockheed Martin AN/AAQ-33 Sniper.
Управляемое вооружение в поставку не входит, но приводится список его образцов, которое будет поставлено в единичных количествах для обучения и обработки интеграции: ракеты класса "воздух-воздух" AIM-9X Sidewinder и AIM-120C-7 AMRAAM, ракеты класса "воздух-поверхность" AGM-154 JSOW, противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, противокорабельные ракеты AGM-84 Harpoon, управляемые авиационные бомбы GBU-24 Paveway III, GBU-50 Enhanced Paveway II, GBU-38 JDAM, GBU-54 Laser JDAM и GBU-39 SDB.
Вы можете хоть сколько выдумывать % и дескать мы не знаем условия и т.д. это не отменяет того факта что западная авиатехника техника в разы дороже.
Ну ок, допустим. И что? Покупают ведь.
Покупают ведь.А я что запрещаю что ли покупать?Я высказал мысль что военная техника западного(да и нашего)производства очень дорогая,это налаживает серьезные ограничения на размеры и возможности армии стран мира. Вот даже взять эти 14 Ф-16 блок 70,да для Словакии это рост,но по факту это всего лишь одна эскадрилья за которую они будут рассчитываться. до 2030 года. К примеру на 1991 год,по ДОВСЕ у Чехословакии было
Чехословакия — 3 315 танков, 4 593 ББМ, 3485 артиллерийских систем калибра 100 мм и более, 446 боевых самолётов, 56 ударных вертолётов.да сейчас даже у Германии,Франции нет такого количества техники,деградация стран НАТО на лицо,сейчас лишь страны Азии могут похвастаться авиапарками в сотни машин и планами по приобретению сотен машин,то же самое примерно и по БТТ и ВМФ.
Как сообщил на пресс-конференции в Загребе 28 марта 2018 года министр обороны Хорватии Дамир Крстичевич, правительство Хорватии по итогам международного конкурса приняла решение о закупке для ВВС страны 12 истребителей Lockheed Martin F-16C/D Block 30 Fighting Falcon (Barak) из наличия ВВС Израиля - десяти одноместных F-16C и двух двухместных F-16D.
Ориентировочная стоимость закупки составит около 2,9 млрд хорватских кун (около 480 млн долл), причем выплаты предусматривается осуществлять в течении 10 лет. Хорватская сторона уже провела по вопросу закупки F-16 предварительные переговоры с израильским правительством, в том числе на уровне премьер-министров (в январе 2018 года), а также начала согласовательные переговоры с США.тоже усиление на фоне старых МиГ-21
да сейчас даже у Германии,Франции нет такого количества техники,деградация стран НАТО на лицо,сейчас лишь страны Азии могут похвастаться авиапарками в сотни машин и планами по приобретению сотен машин,то же самое примерно и по БТТ и ВМФ.
Ну так вот это вот все и намекает, где будет следующая большая война, а где максимум ограниченные операции.
Ну так вот это вот все и намекает, где будет следующая большая война, а где максимум ограниченные операции.Возможно,но в Европе есть Балканы с не давно потухшими конфликтами,полыхающая Украина,рядом амбициозная Турция,не стабильная Испания,ну и Россия которую в НАТО считают врагом...Да и конфликт с мигрантами внутри стран ЕС вполне может вылиться в кровопролитие,а как показывает практика Украины,Сирии оружие быстро тает даже в локальных конфликтах.