Словакия закупит 14 истребителей F-16

Словацкое правительство в среду приняло решение о закупке в США 14 истребителей F-16 Block 70/72, которые призваны заменить стоящие ныне на вооружении республиканских ВВС самолеты МиГ-29, сообщил журналистам глава минобороны Петер Гайдош.

"На основании сделанного анализа мы приняли наилучшее решение, ибо речь идет о самых современных авиамашинах, которые с точки зрения стоимости, качества и своих возможностей, а также с учетом того, что наша республика может себе позволить, не имеют конкуренции", - заявил после состоявшихся в среду заседаний правительства и республиканского совбеза Гайдош, выступление которого транслировали сетевые ТВ-каналы.

Ранее в среду премьер Петер Пеллегрини заявил, что решение о закупке новых самолетов уже нельзя дальше откладывать, поскольку дебаты об этом идут несколько лет.

Американские самолеты получили предпочтение перед шведскими истребителями JAS-39 C/D Gripen. Минобороны сочло предложение США более выгодным по таким параметрам, как стоимость самих авиамашин и дополнительного оборудования и вооружения, а также эксплуатации, обучения пилотов и наземного персонала, логистики, инфраструктуры.

По словам Пеллегрини, обе стороны договорились не сообщать о стоимости закупки американских самолетов. Ранее словацкие СМИ сообщали, что речь в данном случае может идти о сумме более чем в один миллиард евро.

Истребители F-16 находятся на вооружении ВВС США с 1978 года. Кроме того, их используют ВВС Индии, Пакистана, Бельгии, Польши, Норвегии, Румынии и ряда других стран.