Войти
12.07.2018
ATO.ru

"Скайпро Хеликоптерс" получила вертолет AW139 российской сборки

409
0
0
Вертолет AW139
Вертолет AW139 с бортовым номером RA-01696 для компании "Скайпро Хеликоптерс" прибыл на вертодром Горка 22 июня.
Источник: Skypro Group

Собранный в России средний двухдвигательный вертолет AW139 итальянского производителя Leonardo Helicopters был передан в июне эксплуатанту авиации общего назначения, компании "Скайпро Хеликоптерс" (входит в международную группу компаний Skypro Group). Борт будет эксплуатироваться в интересах частного клиента, сообщили ATO.ru в компании.


Машина с бортовым номером RA-01696 перелетела 22 июня с завода "ХелиВерт" (в Томилино) — совместного предприятия холдинга "Вертолеты России" и Leonardo S по сборке AW139 и техобслуживанию вертолетов итальянской марки — к месту базирования, на подмосковный вертодром Горка. С этой поставкой в парке "Скайпро Хеликоптерс" стало два вертолета AW139. Первый борт, RA-01991, был собран в Италии в 2013 году. Новая машина, как и предыдущая, получила VIP-конфигурацию, но может разместить шесть пассажиров, тогда как первый борт — на два человека больше.


В компании рассказали, что планируют продолжить расширение флота во второй половине 2018 года, но не стали раскрывать подробности. Вместе с тем в начале июня стало известно, что оператор ведет переговоры о приобретении по меньшей мере еще двух вертолетов AW139 и, как было отмечено представителем "Скайпро Хеликоптерс", переговоры по-прежнему продолжаются.


Помимо организации полетов "Скайпро Хеликоптерс" предоставляет услуги по техобслуживанию вертолетов Leonardo. Так, с марта 2016 года компания имеет сертификат организации по ТО, а с конца апреля 2018 года дополнительным приложением к этому сертификату регулятор разрешил осуществлять оперативное ТО вертолетов AW139, A109S/A109E и AW109SP с двигателями Pratt & Whitney. В рамках вертолетной выставки HeliRussia 2018 технический центр оператора получил официальный статус авторизованного центра по ТО машин A109S/A109E и AW109SP на вертодроме Горка и в аэропорту Внуково.


Также "Скайпро Хеликоптерс" с мая занялась обслуживанием швейцарских самолетов PC-12.

11.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ATO.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Россия
Швейцария
Продукция
AW-109
AW-139
Компании
Leonardo
Pratt&Whitney
Вертолеты России
Похожие новости

22.04.2011 Перспективы мирового вертолетостроения

03.09.2009 Весь мир на МАКСе

22.05.2008 России не хватает вертолетов. Один из вариантов решения проблем - международная кооперация

25.05.2016 IX Международная вертолетная выставка HeliRussia-2016

04.04.2016 Крохи со стола Игоря Сечина: КВЗ достоин лишь клепать корпуса для AgustaWestland?

01.06.2015 Азат Хаким «пошел на принцип» – первым купил «татарский» вертолет

21.05.2015 Эффект домино

21.05.2015 В Москве 21 мая откроется крупнейшая европейская вертолетная выставка HeliRussia 2015

Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.07 17:57
  • 23
Заявленные для истребителя 6-го поколения радиофотонные РЛС создадут в РФ через пару лет
  • 12.07 17:51
  • 131
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
  • 12.07 17:08
  • 19
На "Армату" примерили 152-мм пушку
  • 12.07 16:46
  • 4
Военные связисты на учениях под Челябинском посадили рой "вражеских" беспилотников
  • 12.07 15:36
  • 27
Когда же в войска пойдёт БМП "Курганец-25"?
  • 12.07 14:54
  • 3
Беспарашютное десантирование украинских пограничников под Одессой
  • 12.07 14:28
  • 1
Шойгу считает, что противоречия между Израилем и Ираном следует решать на переговорах
  • 12.07 14:17
  • 7
Эксперт рассказал, какой будет Российская армия через десять лет
  • 12.07 14:10
  • 6
Украина не получает оружие из Израиля уже 4 года, таких планов на будущее нет - украинский посол
  • 12.07 14:06
  • 1
Новая Спецверсия УАЗ-452 «Буханка» (2018)
  • 12.07 13:55
  • 1
Технологию лазерного сканирования впервые внедрили на беспилотниках "Калашникова"
  • 12.07 13:47
  • 3
Госдума отклонила проект о зачислении отслуживших в армии в вузы без экзаменов
  • 12.07 13:42
  • 3
Как российский "военный" ноутбук заставили падать перед министром обороны
  • 12.07 13:37
  • 1
Ростех создает ПО для массового внедрения компьютеров "Эльбрус" в России
  • 12.07 13:32
  • 12
Энергохлам