"Скайпро Хеликоптерс" получила вертолет AW139 российской сборки

Собранный в России средний двухдвигательный вертолет AW139 итальянского производителя Leonardo Helicopters был передан в июне эксплуатанту авиации общего назначения, компании "Скайпро Хеликоптерс" (входит в международную группу компаний Skypro Group). Борт будет эксплуатироваться в интересах частного клиента, сообщили ATO.ru в компании.

Машина с бортовым номером RA-01696 перелетела 22 июня с завода "ХелиВерт" (в Томилино) — совместного предприятия холдинга "Вертолеты России" и Leonardo S по сборке AW139 и техобслуживанию вертолетов итальянской марки — к месту базирования, на подмосковный вертодром Горка. С этой поставкой в парке "Скайпро Хеликоптерс" стало два вертолета AW139. Первый борт, RA-01991, был собран в Италии в 2013 году. Новая машина, как и предыдущая, получила VIP-конфигурацию, но может разместить шесть пассажиров, тогда как первый борт — на два человека больше.

В компании рассказали, что планируют продолжить расширение флота во второй половине 2018 года, но не стали раскрывать подробности. Вместе с тем в начале июня стало известно, что оператор ведет переговоры о приобретении по меньшей мере еще двух вертолетов AW139 и, как было отмечено представителем "Скайпро Хеликоптерс", переговоры по-прежнему продолжаются.

Помимо организации полетов "Скайпро Хеликоптерс" предоставляет услуги по техобслуживанию вертолетов Leonardo. Так, с марта 2016 года компания имеет сертификат организации по ТО, а с конца апреля 2018 года дополнительным приложением к этому сертификату регулятор разрешил осуществлять оперативное ТО вертолетов AW139, A109S/A109E и AW109SP с двигателями Pratt & Whitney. В рамках вертолетной выставки HeliRussia 2018 технический центр оператора получил официальный статус авторизованного центра по ТО машин A109S/A109E и AW109SP на вертодроме Горка и в аэропорту Внуково.

Также "Скайпро Хеликоптерс" с мая занялась обслуживанием швейцарских самолетов PC-12.