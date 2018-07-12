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12.07.2018
Lenta.ru

В США признали "Кинжал" бесполезным

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Истребитель F-16 Block 50
Истребитель F-16 Block 50 ВВС Омана.
Источник: www.aereo.jor.br

Новейшая израильская аэробаллистическая ракета Rampage громоздка и переносит недостаточно мощную боеголовку, а США не видят смысла в использовании подобного оружия, напоминающего российский "Кинжал", пишет War Is Boring.

Американское издание отмечает, что развиваемая Rampage сверхзвуковая скорость достигается за счет сокращения размеров боеголовки, а истребители F-15 Eagle и F-16 Fighting Falcon способны за раз переносить, вероятно, не более двух таких ракет.

"Соединенные Штаты, по-видимому, не видят ценности в баллистической ракете воздушного пуска. Существующие крылатые ракеты, которые уже доступны для американских военных в очень больших количествах, прекрасно способны поражать широкий спектр дальних целей", — заключает War Is Boring.

War Is Boring пишет, что США при атаке на противника предпочитают запускать большое число дозвуковых ракет, а не малое количество сверхзвукового оружия, однако для Израиля, имеющего сравнительно небольшое число пусковых платформ, последний подход может быть оправданным.

"Это знакомая проблема для первого оператора баллистической ракеты воздушного пуска (имеется в виду Россия — прим. "Ленты.ру")", — отмечает издание, добавляя, что российский истребитель МиГ-31 способен переносить ограниченное число аэробаллистических ракет (одну-две).

В настоящее время аэробаллистическими ракетами обладают Россия, Китай и Израиль, в распоряжении которых в разной степени готовности имеются "Кинжал", CH-AS-X-13 и Rampage соответственно.

Высокоточный авиационный ракетный комплекс "Кинжал" впервые представлен президентом России Владимиром Путиным в марте 2018 года. По имеющимся данным, это модернизированная версия квазибаллистической одноступенчатой управляемой твердотопливной ракеты 9М723 комплекса "Искандер", носителем которой выступает сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса МиГ-31.

Первые испытания китайской баллистической ракеты воздушного базирования состоялись в декабре 2016-го, последние — в январе 2018-го.

Израильские компании IMS (Israel Military Industries) и IAI (Israel Aerospace Industries) в июне 2018 года заявили о создании сверхзвуковой ракеты класса "воздух-поверхность" Rampage. Отмечалось, что дальность ракеты составляет 150 километров, длина — 4,7 метра, масса боевой части — 150 килограммов. На вооружение ракета должна поступить в 2019 году.

Оружие, которое планируется запускать с истребителей четвертого и пятого поколений, в частности, F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon и F-35 Lightning II, предназначено для поражения зенитных ракетных комплексов и материальных объектов противника.

11.07.2018
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Страны
Израиль
Китай
Россия
США
Продукция
9М723
F-15
F-16
F-35
Искандер
Кинжал ЗРК
МиГ-31
Компании
IAI
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