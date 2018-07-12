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12.07.2018
ТАСС

Промсвязьбанк открыл кредитную линию Тульскому патронному заводу на 700 млн рублей

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Промсвязьбанк
Промсвязьбанк.
Источник: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Заем предоставлен компании для пополнения оборотных средств, соглашение рассчитано до 2020 года

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Промсвязьбанк и Тульский патронный завод заключили договор об открытии кредитной линии с лимитом задолженности в размере 700 млн рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

Отмечается, что кредит выдан компании на пополнение оборотных средств. Соглашение действует до 2020 года.

"Банк заинтересован в долгосрочном сотрудничестве и поддержке предприятий, занятых в реальном секторе, создающих рабочие места и поднимающих российскую промышленность", - говорится в сообщении Промсвязьбанка.

Тульский патронный завод - одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ, выпускает патроны к стрелковому и спортивно-охотничьему оружию, патроны специального назначения (сигнальные, строительные). Продукция поставляется по гособоронзаказу и на экспорт.

Правительство совместно с ЦБ РФ определили Промсвязьбанк в качестве опорного для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Его возглавил Петр Фрадков. На встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым 22 июня 2018 г. Фрадков сообщил, что Промсвязьбанк приступил к сопровождению гособоронзаказа и проводит процедуры по капитализации банка для предоставления кредитного ресурса предприятиям ОПК.

11.07.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
ТПЗ ОАО
Персоны
Медведев Дмитрий
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ
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