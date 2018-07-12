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12.07.2018
Военное обозрение

МО РФ опровергает публикации о гибели российских военнослужащих в Сирии

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Российское оборонное ведомство отреагировало на публикации в отдельных средствах массовой информации, в которых сообщалось якобы о гибели российских военнослужащих на сирийской территории. Речь идёт о материалах, в которых было заявлено, что российские военные в Сирии погибли в результате террористического акта в провинции Дараа.

В сообщении министерства обороны говорится о том, что материал, который появился в издании Lenta.ru и в котором журналисты ссылаются на аккаунты боевиков в социальных сетях, не соответствует действительности.

http://syria.mil.ru

Из сообщения пресс-службы ведомства о том периоде времени, который был обозначен в СМИ:

Это очередной фейк. Никаких потерь российских военнослужащих как в провинции Дараа, так и вообще на территории Сирийской Арабской Республики, не было и нет.

Отмечается, что все российские военнослужащие, участвующие в операции на территории Сирии, живы, здоровы и выполняют поставленные перед ними задачи.

В ведомстве отмечают, что у них вызывает сожаление распространение отдельными средствами массовой информации в России материалов, которые в виде фейка создают террористы.

Напомним, что ранее отдельные СМИ ссылались даже на публикации так называемых "Белых касок", публикуя материалы якобы о химических атаках в Восточной Гуте. Причём никто официальных извинений за публикацию очевидной лжи до сих пор не принёс, хотя тот дешёвый фейк с постановочными съёмками давно разоблачён.

11.07.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
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