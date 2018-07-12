Беспарашютное десантирование украинских пограничников под Одессой

Пресс-секретариат Государственной пограничной службы Украины рассказывает о ходе участия украинских военнослужащих в международных учениях "Си Бриз 2018". Один из этапов учения основан на следующей легенде: диверсионные силы противника решают устроить дестабилизацию обстановки в Одесском регионе, для чего подыскивают некий подводный объект для нападения. Для "недопущения диверсий" украинские противодиверсионные пограничные подразделения решили обескуражить "противника" беспарашютным десантированием на поверхность моря.

Сообщается, что на рейде Одесского морского порта украинские пограничники в костюмах дайверов высадились с борта вертолёта на воду. Высота при десантировании составила около 7 метров, - по данным пресс-службы ГПС.

Из сообщения:

После высадки группа морского десанта добралась до определённого объекта под водой и нейтрализовала условного противника. Упражнение выполнено должным образом. Теоретические занятия и обучение, предшествовавшие военным маневрам, оказались эффективными.

О том, какой именно объект под водой пытались "дестабилизировать" условные диверсанты, не сообщается.

При этом на видео отчётливо просматривается высота десантирования. Семи метров явно нет, есть не более пяти.

Учения "Си Бриз" проходят на территории (и в акватории) Одесской и Николаевской областей. В них принимают участие военнослужащие 19-ти стран мира. Завершатся маневры 21 июля.