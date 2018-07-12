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12.07.2018
Военное обозрение

ВМФ: Сроки сдачи флоту фрегата "Адмирал Горшков" переноситься не будут

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Передача Военно-морскому флоту России фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков" переносится не будет, сообщил заместитель главкома флота вице-адмирал Александр Федотенков ,добавив, что фрегат войдет в состав флота в 3 квартале этого года.

Минобороны РФ

Ранее глава ОСК Александр Рахманов заявил журналистам, что в настоящее время фрегат проходит заключительный этап испытаний и в скором времени будет передан флоту. На ОАО "Северная верфь", где ведется строительство и доводка данного корабля, отметили, что количество примененных на "Адмирале Горшкове" опытно-конструкторских разработок в несколько раз больше, чем на других кораблях, причем почти все из них носят масштабный характер.

"Адмирал флота Советского Союза Горшков" - головной корабль проекта 22350. Закладка фрегата состоялась 1 февраля 2006 года. Срок передачи фрегата флоту неоднократно переносился. По имеющейся информации, последний перенос сроков сдачи фрегата флоту случился из-за попыток "довести до ума" комплекс "Полимент-Редут", установленный на фрегате.

Напомним, что с начала этого года в состав флота вошло 12 кораблей и катеров. До окончания года ВМФ РФ планирует получить еще 19 боевых кораблей.

11.07.2018
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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
Северная верфь
Проекты
22350
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