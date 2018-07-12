Тайвань приобретает американские M1A2 Abrams

Правительство Тайваня одобрило сделку по приобретению американских танков M1A2 Abrams в количестве 108 экземпляров. Об этом сообщается на тайваньском ресурсе taipeitimes.com. На финансирование сделки выделено 30 миллиардов тайваньских долларов, что в перерасчете на американскую валюту составляет порядка 989 миллионов долларов.

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Согласно условиям сделки, на территории Тайваня будет организовано сборочное производство американских танков, проведено обучение танковых экипажей и организовано. Кроме этого, в условия сделки входит поставка запасных частей для техники и боеприпасов на пять лет.

Приобретенные M1A2 Abrams должны пойти на замену устаревшим танкам M60A3 и CM-11 Brave Tiger ( тайваньская версию M48 ) в двух танковых батальонах 6-й армии на севере острова. Отмечается, что танковый парк тайваньской армии состоит из крайне устаревших, хотя и модернизированных американских танков - 460 М60А3, от 309 до 404 М48А3/5 (из них 250 модернизированы на самом Тайване в вариант СМ-12), 450 М-48Н (СМ-11). Имеются также еще более устаревшие американские легкие танки – до 700 М41 (Туре-64), 230 М24 (последние - на хранении).

Необходимо напомнить, что вооруженные силы Тайваня хоть и считаются входящими в состав армии Китая, но по сути представляют собой армию отдельного государства. В армии служит 290 000 человек. Имеется резерв – 1 657,5 тыс. человек, в том числе для Сухопутных войск — 1,5 млн., для ВВС — 90 тыс., для ВМС — 32,5 тыс., для Морской пехоты — 35 тыс. человек. Армия комплектуется по призыву, срок службы 20 месяцев, предельный возраст призыва - 40 лет, нахождение в резерве - до 30 лет. В случае вооруженного конфликта Тайвань может подтянуть из резерва 6,6 млн. человек.