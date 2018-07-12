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12.07.2018
Военное обозрение

Российская база в Армении пополнилась модернизированными МиГ-29

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Российская военная база Эребуни Южного военного округа, дислоцированная на территории Армении, пополнилась двумя многоцелевыми легкими фронтовыми истребителями четвертого поколения МиГ-29, сообщает пресс-служба ЮВО.

tankasan.livejournal.com

Как сообщает пресс-служба, легкие фронтовые истребители МиГ-29 прошли глубокую модернизацию, после чего были отправлены на российскую базу. В течении месяца инженерно-технический персонал базы проведет сборку истребителей и ввод их в строй, после чего летчики приступят к выполнению боевых задач. Для истребителей на аэродроме базы возведены сборно-разборные модули. Использование модернизированных МиГ-29 позволяет "надежно защищать воздушные рубежи в рамках объединенной системы ПВО стран СНГ".

МиГ-29 -советский и российский многоцелевой истребитель четвёртого поколения, созданный в ОКБ МиГ. По кодификации НАТО: Fulcrum — "Точка опоры" или "Средство достижения цели". Предназначен для завоевания локального превосходства в воздухе при наступлении сухопутных войск, а также сопровождения и прикрытия штурмовиков от самолетов противника типа F-15 и F-16. Конструкцией самолета предусмотрена возможность посадки на поврежденные и малоподготовленные взлетные полосы. За время выпуска с 1982 года истребитель несколько раз модернизировался.

11.07.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Армения
Россия
Продукция
F-15
F-16
МиГ-29
Компании
Минoбороны РФ
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4 комментария
№1
12.07.2018 08:45
Курские МиГари?
0
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№2
12.07.2018 11:22
Цитата, штурм сообщ. №1
Курские МиГари?
???
Цитата, q
легкие фронтовые истребители МиГ-29 прошли глубокую модернизацию
Не слышал про контракты на модерн  МиГ-29,старые наоборот активно меняют на Су-30 и МиГ-29СМТ,тоже думаю что курские.
+1
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№3
12.07.2018 11:42
Не мешало бы базу  в Канте усилить по Сирийскому образцу, что-то на Афганской стороне зреет нехорошее...

- Эскадрилью МиГ-29 СМТ
(для воздушного прикрытия Су-24, Су-25  и вертолётов  в случае ударов по базам боевиков  вдоль границы с Афганистаном, а возможно и на территории Афганистана).

- Эскадрилью Су-25СМ
- Эскадрилью Су-24М
- 10-12 Ми-24
- 10-12 Ми-8
0
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№4
12.07.2018 11:53
Цитата, штурм сообщ. №3
Не мешало бы базу  в Канте усилить по Сирийскому образцу, что-то на Афганской стороне зреет нехорошее...
Ну так там не давно Ту-22М3 и Ту-95МС тренировались
Цитата, q
В российско-таджикских учениях примут участие Ту-22М3, Ту-95МС и Ил-76
https://topwar.ru/112152-v-rossiysko-tadzhikskih-ucheniyah-primut-uchastie-tu-22m3-tu-95ms-i-il-76.html так же в Таджикистан гоняли Су-24 https://ru.sputnik-tj.com/country/20170517/1022330476/rassiay-tadzhikistan-ucheniya-samolety.html
Цитата, штурм сообщ. №3
Эскадрилью МиГ-29 СМТ
(для воздушного прикрытия Су-24, Су-25  и вертолётов  в случае ударов по базам боевиков  вдоль границы с Афганистаном, а возможно и на территории Афганистана)
Слабоват МиГ-29СМТ для этого,от Канта до Душанбе более 700 км по прямои,ПТБ потребуются,нужен Су-27 или Су-30/35
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