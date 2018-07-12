Как российский "военный" ноутбук заставили падать перед министром обороны

ИА "Европейско-Азиатские новости" публикует материал, посвящённый созданию в России так называемого "военного ноутбука". Речь идёт о переносном компьютере на базе процессора серии "Эльбрус" (точнее – "Эльбрус 1С+"), который изначально создавался под нужды Вооружённых сил. Продемонстрирован ноутбук в ходе международной выставки "Иннопром-2018" в Екатеринбурге.

Ноутбук работает на базе ОС "Эльбрус", однако на него, как отмечают производители можно устанавливать и другие операционные системы специального характера – например "Астра Линукс".

Ростех

Параметры ноутбука "Эльбрус": 413х340х80 мм. Диагональ экрана – 17 дюймов. Масса ноутбука – до 10 кг. Его стоимость оценивается в сотни тысяч рублей. При этом специалисты отмечают, что реализуемый техпроцесс существенно отстаёт от современных параметров, соответствуя началу 2010-х годов. Однако ноутбук на базе "Эльбрус 1С+", как отмечают производители, и не претендует на то, чтобы решать сверхсложные задачи, включая задачи по поддержанию графики сверхвысокого качества. Основные задачи связаны с теми задачами, которые решают в ВС РФ и специальных силовых структурах.

Корпус "Эльбруса" выполнен из особо прочного алюминиевого сплава. Причём из цельного "куска" такого сплава, что позволяет пресекать попадание влаги, работать в диапазоне температур от "минус" 20 до "плюс" 55, снижать уровень воздействия от ударов и вибраций.

Однако с ударами пока, если верить СМИ, "не всё так однозначно". Упомянутое ИА ЕАН сообщает, что ноутбук уже "роняли" для демонстрации антиударных свойств. На самом деле, падение компьютер "пережил", однако потеряли свой "товарный вид" демпферы на углах. Представитель холдинга "Росэлектроника" отметил, что многократное падение осуществлялось с высоты около 75 см в качестве демонстрации перед министром обороны Сергеем Шойгу. После падения ноутбука новые демпферы распечатывали уже на 3D-принтере и "очень ругались".

Производители отмечают, что при всём желании назвать ноутбук чисто российской разработкой, сделать этого всё же нельзя. Дело в том, что экран и клавиатуру решили использовать те, которые поставляются в РФ из-за рубежа, чтобы "не делать цену машины ещё более высокой".