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12.07.2018
Военное обозрение

В США стартовали продажи "пистолета-смартфона"

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В Соединенных Штатах стартовали долгожданные продажи нового "пистолета-смартфона". Компания Ideal Conceal, через два года после анонса данного пистолета, произвела серийно "несколько сотен" cell phone pistol и начала отправлять первые экземпляры оружия заказчикам, передает "Warspot" со ссылкой на портал guns.com.

"Пистолет-смартфон" внешне мало отличим от телефона

dealconceal.com

Идею создания пистолета, похожего на смартфон, выдвинул в 2016 году американец Кирк Чельберг. Прототип пистолета, получившего название cell phone pistol, вызвал огромный ажиотаж в США. Пистолет не противоречит американскому законодательству. С расстояния нескольких шагов он неотличим от настоящего смартфона. По своей конструкции, согласно заявлению разработчиков, пистолет-смартфон представляет собой классический Double Deringer в калибре .380. Двухзарядный пистолет действительно напоминает мобильный телефон и человек, не знакомый с данным видом оружия, никогда не догадается об этом.

dealconceal.com

В настоящее время пистолет-смартфон продают только тем, кто сделал предзаказ. Стоимость cell phone pistol в США - 500 долларов. Для пистолета придумана специальная кобура, которая будет запущена в продажу позднее.

11.07.2018
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США
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