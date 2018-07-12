ВВС Чехии намерены закупить дополнительные самолеты ВТА C-295

ЦАМТО, 11 июля. Минобороны Чехии объявило о намерении провести переговоры о приобретении двух дополнительных тактических самолетов ВТА C-295, которые расширят возможности ранее принятых на вооружение машин этого типа.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на заявление недавно назначенного командующим ВВС Чехии бригадного генерала Петра Хромека, ВВС намерены получить самолеты к 2020 году или несколько позднее.

Два C-295 предназначены для замены двух устаревших реактивных самолетов Як-40 российского производства, которые в настоящее время находятся на вооружении ВВС Чехии и используются для перевозки VIP-персон. Планируется, что эти самолеты будут сняты с вооружения к 2020 году, когда истечет срок эксплуатации планеров.

Как сообщал ЦАМТО, тендер на поставку самолетов ВТА средней грузоподъемности, предназначенных для замены Ан-26, срок эксплуатации которых истекал к 2016 году, был объявлен в 2008 году. C-295M был выбран победителем конкурса вопреки мнению многих экспертов. В частности сообщалось, что C-295M не способен совершить беспосадочный перелет в Афганистан, развивает меньшую скорость, чем его конкуренты. Тем не менее, в мае 2009 года МО Чехии подписало с чешской компанией Omnipol, которая согласно чешскому законодательству выступила посредником при закупке, соглашение стоимостью 3,95 млрд. крон (около 132 млн. евро), на закупку 4 самолетов, поставка трех из которых была оплачена, а четвертый передан в обмен на пять избыточных УБС L-159. Самолеты были поставлены в течение 2010 года, однако уже через несколько месяцев обнаружились проблемы с функционированием установленных на борту авионики и систем самообороны.

В 2012 году в качестве компенсации за технические проблемы консорциум Airbus Military возвратил МО Чехии один из самолетов L-159T1. Полностью технические проблемы были устранены лишь в 2013 году. В качестве компенсации консорциум Airbus Military вынужден был возвратить ВВС Чехии еще один L-159T1, а также поставить дополнительный комплект запчастей для C-295.

В настоящее время расследование приобретения первых четырех С-295 продолжается. Прокуратура Чехии обвиняет экс-министра обороны Власту Парканову и бывшего начальника управления закупок Министерства обороны Иржи Станека в преступной халатности, в результате которой государству был нанесен ущерб на 819 млн. крон (37 млн. долл.).