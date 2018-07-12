Технологию лазерного сканирования впервые внедрили на беспилотниках "Калашникова"

В концерне отметили, что это первый отечественный беспилотный комплекс с использованием лазерного сканера подобного уровня

ИЖЕВСК, 11 июля. /ТАСС/. Компания Zala aero (входит в концерн "Калашников") впервые внедрила на беспилотный комплекс технологию воздушного лазерного сканирования, об этом в среду сообщается в опубликованном в среду материале на сайте "Калашников media".

"Компания Zala aero успешно провела испытания комплекса БВС с применением технологии воздушного лазерного сканирования (LIDAR). Целевая нагрузка воздушного судна - современный лазерный сканер от ведущего мирового производителя. Это первый отечественный беспилотный комплекс с использованием лазерного сканера подобного уровня", - говорится в материале.

Суть технологии сканирования заключается в определении координат множества точек поверхности с помощью лазера, установленного на борту беспилотного воздушного судна. Точность измерений обеспечивается системой позиционирования геодезического класса точности и инерциальной навигационной системой.

По данным "Калашников media", данные воздушного лазерного сканирования используются для создания трехмерных моделей местности, виртуальных моделей городов, позволяют контролировать ход инженерных работ, определять уровень провисания проводов, обследовать состояние железных дорог и другой инфраструктуры. До настоящего времени лазерное сканирование в России проводилось в основном с использованием пилотируемой авиации или наземных средств.

Группа компаний Zala aero - российский разработчик и производитель беспилотных воздушных систем, уникальных целевых нагрузок и других технических средств, обеспечивающих их применение. С января 2015 года группа компаний Zala aero входит в концерн "Калашников". Основной продукцией компании являются разведывательные беспилотные системы самолетного и вертолетного типа. В настоящее время в России работает более 1 тыс. комплексов ZALA на охране государственных границ, в разведывательных и спасательных операциях, мониторинге объектов повышенной опасности и мест чрезвычайных ситуаций.