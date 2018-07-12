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12.07.2018
РИА Новости

Первый спасательный вертолет Ка-226Т поступил на службу

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Вертолет Ка-226Т. Архивное фото
Вертолет Ка-226Т. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Переданный Росгвардии первый спасательный вертолет Ка-226Т приступил к несению службы в Красноярском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

В конце мая холдинг "Вертолеты России" в рамках XI Международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia 2018 передал федеральной службе войск национальной гвардии первый вертолет Ка-226Т, изготовленный на Кумертауском авиационном производственном предприятии.

"Первый вертолет Ка-226Т, поставленный Росгвардии, прибыл на место постоянной дислокации в Красноярский край", - пояснили в пресс-службе.

В Росгвардии добавили, что Ка-226Т будет использоваться для патрулирования местности, а также в поисково-спасательных и противопожарных операциях.

Вертолет Ка-226Т оснащен новейшим комплексом бортового оборудования и успешно применяется для поисково-спасательных и транспортных задач днем и ночью, в том числе в сложных погодных условиях, а также в различных климатических зонах и географических широтах. Вертолет оснащен системой складывания лопастей несущего винта. Благодаря небольшим габаритам машина способна выполнять задачи как с ограниченных площадок на земле, так и с кораблей и судов малого водоизмещения.

Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т обладает максимальной взлетной массой 3,6 тонны, способен перевозить до 1 тонны полезной нагрузки. На вертолет устанавливается транспортная кабина, ее конструкция позволяет перевозить до 6 человек.

11.07.2018
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Страны
Россия
Продукция
КА-226
КА-226Т
Компании
Вертолеты России
КумАПП
Росгвардия
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