Первый спасательный вертолет Ка-226Т поступил на службу
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Переданный Росгвардии первый спасательный вертолет Ка-226Т приступил к несению службы в Красноярском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
В конце мая холдинг "Вертолеты России" в рамках XI Международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia 2018 передал федеральной службе войск национальной гвардии первый вертолет Ка-226Т, изготовленный на Кумертауском авиационном производственном предприятии.
"Первый вертолет Ка-226Т, поставленный Росгвардии, прибыл на место постоянной дислокации в Красноярский край", - пояснили в пресс-службе.
В Росгвардии добавили, что Ка-226Т будет использоваться для патрулирования местности, а также в поисково-спасательных и противопожарных операциях.
Вертолет Ка-226Т оснащен новейшим комплексом бортового оборудования и успешно применяется для поисково-спасательных и транспортных задач днем и ночью, в том числе в сложных погодных условиях, а также в различных климатических зонах и географических широтах. Вертолет оснащен системой складывания лопастей несущего винта. Благодаря небольшим габаритам машина способна выполнять задачи как с ограниченных площадок на земле, так и с кораблей и судов малого водоизмещения.
Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т обладает максимальной взлетной массой 3,6 тонны, способен перевозить до 1 тонны полезной нагрузки. На вертолет устанавливается транспортная кабина, ее конструкция позволяет перевозить до 6 человек.
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