ВМС США завершили начальные войсковые испытания и оценку БЛА MQ-8C "Файр Скаут"
ЦАМТО, 11 июля. Командование ВМС США объявило о завершении эскадрильей VX-1 начальных войсковых испытаний и оценки беспилотного авиационного комплекса MQ-8C "Файр Скаут" на борту боевого корабля прибрежной зоны "Коронадо" (LCS-4).
MQ-8C отличается от ранее созданного MQ-8B увеличенной на 30% дальностью полета, вдвое большей продолжительностью полета и в 3 раза большей массой полезной нагрузки, что позволит ему с высокой эффективностью выполнять разведывательные задачи. Тем не менее, разработанная для MQ-8B архитектура беспилотной системы используется и на MQ-8C.
Начальные войсковые испытания и оценка (IOT&E) позволили ВМС США собрать информацию о том, как лучше интегрировать MQ-8C с кораблями класса LCS и другими надводными платформами. В ходе испытаний, начавшихся в апреле и завершившихся 29 июня, MQ-8C был проверен в нескольких сценариях на борту "Коронадо" у побережья Южной Калифорнии.
VX-1 и "Коронадо" выполнили симуляцию поражения цели для оценки роли MQ-8C в ее идентификации, сборе разведывательных данных и борьбе с надводными кораблями. Программа тестирования также включала отработку приемов одновременного применения и обслуживания БЛА MQ-8C и вертолета MH-60S.
Испытания MQ-8C на борту "Коронадо" будут продолжены с акцентом на вопросах обслуживания и киберзащиты.
Как сообщал ЦАМТО, в апреле 2012 года командование авиационных систем ВМС США по результатам проведенного тендера заключило с Northrop Grumman контракт на разработку новой версии тактического беспилотного летательного аппарата вертолетного типа VTUAV (vertical take-off and landing tactical unmanned aerial vehicle). В рамках соглашения компания разработала на базе вертолета "Белл-407" БЛА MQ-8C "Файр Скаут". Соглашение предусматривало разработку, изготовление и проведение испытаний двух опытных образцов, поставку 6 серийных машин, комплектов запасных частей и поддержку поставленного оборудования. Летные испытания первого опытного образца БЛА начались 31 октября 2013 года. Первый серийный БЛА был поставлен ВМС США в декабре 2014 года.
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