Войти
12.07.2018
ТАСС

Госдума отклонила проект о зачислении отслуживших в армии в вузы без экзаменов

596
3
-1
Источник: © Станислав Красильников/ТАСС

Соответствующие изменения предлагались к внесению в федеральный закон "Об образовании"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Госдума отклонила в среду в первом чтении законопроект, предлагающий предоставить отслужившим в армии абитуриентам с положительной характеристикой с места службы право поступать в вузы без вступительных экзаменов. Проект закона был внесен в нижнюю палату парламента депутатом Госдумы от ЛДПР Александром Шериным в марте 2016 года.

Законопроектом предлагалось дать такое право лицам, уволенным с военной службы по истечении срока военной службы по призыву или по истечении срока контракта, имеющим "соответствующее образование и характеристику-рекомендацию", выданную воинской частью. "Если лицо не имеет степени бакалавра, то оно может претендовать на зачисление для обучения по программам бакалавриата. Если диплом бакалавра получен до службы в армии, то характеристика-рекомендация должна давать возможность зачисления для получения степени магистра без прохождения вступительного испытания", - отмечалось в пояснительной записке. Подобные изменения предлагалось внести в федеральный закон "Об образовании".

Также автор инициативы предлагал установить для таких абитуриентов специальные квоты, предусмотрев, что количество бюджетных мест по квотам не может быть менее 90% от числа призывников предшествующего года в данном субъекте РФ.

Как отмечается в отрицательном заключении профильного комитета Госдумы по образованию и науке, законопроект нарушает конституционный принцип, предусматривающий получение высшего образования на конкурсной основе, так как предлагает прием в вузы для отдельных категорий граждан без вступительных испытаний, не определяя при этом уровень подготовки к освоению образовательных программ высшего образования.

Комитет также отмечал, что это может привести к массовым отчислениям таких абитуриентов уже в первый год их обучения из-за невозможности успешного освоения учебных программ. Кроме того, обращалось внимание на коррупциогенные риски при выдаче характеристик-рекомендаций и на тот факт, что введение таких крупных специальных квот "приведет к нарушению прав других категорий поступающих, так как потребует установления более трети всех контрольных цифр приема… в качестве квоты целевого приема для рассматриваемой категории абитуриентов".

Отрицательный отзыв на инициативу давал и кабмин, отмечавший, что установление дополнительной квоты приведет к сокращению количества конкурсных мест, финансируемых за счет бюджета, что "ограничит конституционное право лиц, поступающих вне квоты, на получение бесплатного высшего образования на конкурсной основе". Кроме того, в правительстве напоминали о действующем праве отслуживших в армии бесплатно обучаться на подготовительных отделениях вузов.

11.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Военные учения
Похожие новости

12.07.2018 Очередная кадровая “карусель” Войска Польского

12.07.2018 Российские инструкторы подготовят тысячу специалистов для армии Таджикистана - ЦВО

12.07.2018 Военные связисты на учениях под Челябинском посадили рой "вражеских" беспилотников

12.07.2018 Беспарашютное десантирование украинских пограничников под Одессой

12.07.2018 Самолет ДРЛО А-50 с истребителями Су-34 поучаствуют в учениях ВДВ в Рязани

12.07.2018 Губернатор Хайнани: провинция готова создать центр космического сотрудничества РФ и Китая

12.07.2018 Более тысячи разведчиков ЦВО приступили к учениям на полигонах Сибири и Поволжья

12.07.2018 Более 6,5 тыс. артиллеристов ЦВО освоят опыт военных конфликтов на сборах

3 комментария
№1
12.07.2018 07:46
Нет прибыли "боярам и царю" - нет закона.
0
Сообщить
№2
12.07.2018 13:47
В сильном ВУЗе если человек пришёл с армии или 3 года ребёнком занималась - требуется время на подготовку. Сидели у моего репетитора в 1980-х, я выпускник школы, а рядом прослуживший Х лет в горячих точках. На восстановление у него ушёл примерно год. Поэтому люди сначала должны учится а потом в армию идти или иметь военнослужащие оплату подготовительных курсов а лучше репетиторов для поступления на нужный ему факультет.
Ну поступил а дальше? После первой же сессии отсев бывал до половины. Из тех с кем я поступал из 45 человек дошло до выпуска 6-7. Поступить можно и с высокими баллами, включая самоподготовку. Бывает трудно удержаться.
0
Сообщить
№3
12.07.2018 13:47
При чём тут прибыль?  Качество современных абитуриентов и так не очень, а тут ещё и эти.
+3
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.07 17:57
  • 23
Заявленные для истребителя 6-го поколения радиофотонные РЛС создадут в РФ через пару лет
  • 12.07 17:51
  • 131
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
  • 12.07 17:08
  • 19
На "Армату" примерили 152-мм пушку
  • 12.07 16:46
  • 4
Военные связисты на учениях под Челябинском посадили рой "вражеских" беспилотников
  • 12.07 15:36
  • 27
Когда же в войска пойдёт БМП "Курганец-25"?
  • 12.07 14:54
  • 3
Беспарашютное десантирование украинских пограничников под Одессой
  • 12.07 14:28
  • 1
Шойгу считает, что противоречия между Израилем и Ираном следует решать на переговорах
  • 12.07 14:17
  • 7
Эксперт рассказал, какой будет Российская армия через десять лет
  • 12.07 14:10
  • 6
Украина не получает оружие из Израиля уже 4 года, таких планов на будущее нет - украинский посол
  • 12.07 14:06
  • 1
Новая Спецверсия УАЗ-452 «Буханка» (2018)
  • 12.07 13:55
  • 1
Технологию лазерного сканирования впервые внедрили на беспилотниках "Калашникова"
  • 12.07 13:47
  • 3
Госдума отклонила проект о зачислении отслуживших в армии в вузы без экзаменов
  • 12.07 13:42
  • 3
Как российский "военный" ноутбук заставили падать перед министром обороны
  • 12.07 13:37
  • 1
Ростех создает ПО для массового внедрения компьютеров "Эльбрус" в России
  • 12.07 13:32
  • 12
Энергохлам