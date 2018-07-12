Самолет ДРЛО А-50 с истребителями Су-34 поучаствуют в учениях ВДВ в Рязани

Компанию им составят самолеты Су-27 и МиГ-31, ударные вертолеты Ми-24 и траспортные - Ми-8, маневры продлятся до 13 июля

АЭРОДРОМ ИВАНОВО /Рязанская область/, 11 июля. /ТАСС/. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 и ударные вертолеты Ми-24 примут участие в совместных масштабных учениях Воздушно-десантных войск и военно-транспортной авиации (ВТА). Об этом в среду журналистам сообщили в Минобороны РФ.

"В основном эпизоде учений с практическим десантированием примут участие экипажи ВТА, а также до 20 самолетов и вертолетов оперативно-тактической и армейской авиации Западного военного округа, в том числе самолеты Су-34, Су-27, перехватчики МиГ-31, ударные вертолеты Ми-24 и транспортные - Ми-8. Контроль воздушной обстановки и управление экипажами в воздухе будет осуществлять самолет А-50", - рассказали в российском военном ведомстве.

Командующий ВТА генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов, под руководством которого проходит воздушная часть учений, провел на аэродроме Иваново общий сбор с постановкой задач для всех авиационных экипажей, задействованных в маневрах. "Летчики изучили район проведения полетов, десантирования, маршруты движения воздушных судов и порядок действия в различных нештатных ситуациях", - добавили в Минобороны.

Учения ВДВ и военно-транспортной авиации начались 9 июля и продлятся до 13 июля. Десантникам предстоит форсировать водную преграду во время передислокации и захватить выгодный рубеж и удерживать его для поддержки наступления основных сил.