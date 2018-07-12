Войти
12.07.2018
ЦАМТО

Правительство Новой Зеландии одобрило покупку самолетов P-8A "Посейдон"

309
0
0
Самолёт P-8A Poseidon.
Самолёт P-8A Poseidon.
Источник: flightglobal.com

ЦАМТО, 11 июля. Коалиционное правительство Новой Зеландии объявило о принятии решения приобрести в США четыре морских патрульных самолета P-8A "Посейдон" производства Boeing.

Новые P-8A "Посейдон" заменят 6 устаревших самолетов БПА P-3K2 "Орион", которые эксплуатируются ВВС Новой Зеландии с 1960-х гг.

Стоимость самолетов P-8A, создания системы обучения и необходимой инфраструктуры оценивается в 2,346 млрд. новоз. долл. (около 1,6 млрд. долл. США). Предполагается, что поставки начнутся с 2023 года. Оплата покупки будет производиться траншами до 2025/26 ф.г. По оценке, P-8A является наиболее рентабельным вариантом приобретения морского патрульного самолета для Новой Зеландии. Новые самолеты войдут в состав 5-й авиаэскадрильи (сейчас она оснащена самолетами P-3K2), которая будет перебазирована с базы ВВС Венуапаи в Огаки.

Срок эксплуатации имеющихся самолетов БПА "Орион" истекает в 2025 году. Поставка новых самолетов позволит самостоятельно и во взаимодействии со странами-партнерами (Австралией, Великобританией и США) вести наблюдение за территориальными водами и исключительной экономической зоной страны, участвовать в международных операциях по поддержанию мира, обеспечивать защиту природных ресурсов, проводить поисково-спасательные операции, бороться с пиратством и контрабандой, поддерживать операции по оказанию гуманитарной помощи и своевременно реагировать на стихийные бедствия в регионе.

При разработке нового "Плана наращивания оборонного потенциала", который должен быть завершен к концу 2018 года, правительство также рассмотрит другие варианты усиления возможностей по ведению наблюдения на море. В их числе: применение малоразмерных пилотируемых летательных аппаратов, БЛА или спутников. Это позволит освободить самолеты P-8A от чрезмерной загрузки.

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2017 года Министерство обороны Новой Зеландии направило администрации США запрос на получение детализированной информации о стоимости и возможностях поставки самолетов P-8A "Посейдон".

В апреле 2017 года Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Новой Зеландии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 4 самолетов базовой патрульной авиации P-8A "Посейдон", а также связанного оборудования и услуг общей стоимостью 1,46 млрд. долл.

11.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Великобритания
Новая Зеландия
США
Продукция
P-8 Poseidon
Компании
Boeing
Проекты
БПЛА
Похожие новости

27.06.2018 Летающий "Тритон": зачем Австралии американские беспилотники за $5,2 млрд

22.03.2018 Парк самолетов БПА P-8A "Посейдон" ВВС Австралии достиг готовности к боевому применению

15.02.2018 Новая JSTARS. Замена одного самолета сетью платформ

15.01.2018 ОКБ Ильюшина: будем работать над созданием транспортного беспилотника

21.11.2017 Дроны ищут "Сан-Хуан"

31.08.2017 Ответный ход США на российские подводные лодки (NRK, Норвегия)

30.05.2017 Почему Россия и Китай боятся американского убийцу субмарин самолет P-8 Poseidon (The National Interest, США)

07.04.2017 Военные новости: авианосец "Джеральд Форд" и его товарищи по ВМС

Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.07 17:57
  • 23
Заявленные для истребителя 6-го поколения радиофотонные РЛС создадут в РФ через пару лет
  • 12.07 17:51
  • 131
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
  • 12.07 17:08
  • 19
На "Армату" примерили 152-мм пушку
  • 12.07 16:46
  • 4
Военные связисты на учениях под Челябинском посадили рой "вражеских" беспилотников
  • 12.07 15:36
  • 27
Когда же в войска пойдёт БМП "Курганец-25"?
  • 12.07 14:54
  • 3
Беспарашютное десантирование украинских пограничников под Одессой
  • 12.07 14:28
  • 1
Шойгу считает, что противоречия между Израилем и Ираном следует решать на переговорах
  • 12.07 14:17
  • 7
Эксперт рассказал, какой будет Российская армия через десять лет
  • 12.07 14:10
  • 6
Украина не получает оружие из Израиля уже 4 года, таких планов на будущее нет - украинский посол
  • 12.07 14:06
  • 1
Новая Спецверсия УАЗ-452 «Буханка» (2018)
  • 12.07 13:55
  • 1
Технологию лазерного сканирования впервые внедрили на беспилотниках "Калашникова"
  • 12.07 13:47
  • 3
Госдума отклонила проект о зачислении отслуживших в армии в вузы без экзаменов
  • 12.07 13:42
  • 3
Как российский "военный" ноутбук заставили падать перед министром обороны
  • 12.07 13:37
  • 1
Ростех создает ПО для массового внедрения компьютеров "Эльбрус" в России
  • 12.07 13:32
  • 12
Энергохлам