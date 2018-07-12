Правительство Новой Зеландии одобрило покупку самолетов P-8A "Посейдон"

ЦАМТО, 11 июля. Коалиционное правительство Новой Зеландии объявило о принятии решения приобрести в США четыре морских патрульных самолета P-8A "Посейдон" производства Boeing.

Новые P-8A "Посейдон" заменят 6 устаревших самолетов БПА P-3K2 "Орион", которые эксплуатируются ВВС Новой Зеландии с 1960-х гг.

Стоимость самолетов P-8A, создания системы обучения и необходимой инфраструктуры оценивается в 2,346 млрд. новоз. долл. (около 1,6 млрд. долл. США). Предполагается, что поставки начнутся с 2023 года. Оплата покупки будет производиться траншами до 2025/26 ф.г. По оценке, P-8A является наиболее рентабельным вариантом приобретения морского патрульного самолета для Новой Зеландии. Новые самолеты войдут в состав 5-й авиаэскадрильи (сейчас она оснащена самолетами P-3K2), которая будет перебазирована с базы ВВС Венуапаи в Огаки.

Срок эксплуатации имеющихся самолетов БПА "Орион" истекает в 2025 году. Поставка новых самолетов позволит самостоятельно и во взаимодействии со странами-партнерами (Австралией, Великобританией и США) вести наблюдение за территориальными водами и исключительной экономической зоной страны, участвовать в международных операциях по поддержанию мира, обеспечивать защиту природных ресурсов, проводить поисково-спасательные операции, бороться с пиратством и контрабандой, поддерживать операции по оказанию гуманитарной помощи и своевременно реагировать на стихийные бедствия в регионе.

При разработке нового "Плана наращивания оборонного потенциала", который должен быть завершен к концу 2018 года, правительство также рассмотрит другие варианты усиления возможностей по ведению наблюдения на море. В их числе: применение малоразмерных пилотируемых летательных аппаратов, БЛА или спутников. Это позволит освободить самолеты P-8A от чрезмерной загрузки.

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2017 года Министерство обороны Новой Зеландии направило администрации США запрос на получение детализированной информации о стоимости и возможностях поставки самолетов P-8A "Посейдон".

В апреле 2017 года Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Новой Зеландии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 4 самолетов базовой патрульной авиации P-8A "Посейдон", а также связанного оборудования и услуг общей стоимостью 1,46 млрд. долл.