Поставки истребителей "Рафаль" ВВС Катара начнутся в 2019 году
ЦАМТО, 11 июля. По информации французского посла в Дохе Эрика Шевалье, 36 многоцелевых истребителей "Рафаль" компании Dassault Aviation будут поставлены Военно-воздушным силам Катара в период 2019-2022 гг.
Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на катарскую газету Al-Raya, в настоящее время первая эскадрилья "Рафаль" ВВС Катара формируется на авиабазе Мон-де-Марсан на юго-западе Франции. Обучение уже прошли более 200 катарских пилотов и техников. В перспективе их количество возрастет до 400 человек. Часть пилотов прошла подготовку в качестве инструкторов.
Одновременно посол опроверг слухи о том, что Франция намерена создать военную базу в Катаре.
Как сообщал ЦАМТО, базовое соглашение, предусматривающее поставку ВВС Катара 24 истребителей "Рафаль" (6 одноместных и 18 двухместных), было подписано в Дохе 4 мая 2015 года. Контракт также предусматривает продажу управляемых ракет класса "воздух-воздух" MICA и "Метеор", крылатых ракет "Скальп" компании MBDA, модульных боеприпасов AASM класса "воздух-земля" компании Sagem, обучение катарских пилотов и техников, подготовку катарских офицеров разведки. Соглашение вступило в силу 17 декабря 2015 года после перевода Катаром авансового платежа. Общая стоимость продажи оценивается в 6,7 млрд. евро.
Позднее, 7 декабря 2017 года, Dassault Aviation объявила о подписании с ВС Катара соглашения о сотрудничестве и реализации опциона на поставку 12 дополнительных истребителей "Рафаль". Соглашение о реализации опциона вступило в силу 27 марта 2018 года.
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