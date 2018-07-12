В Роскосмосе опровергли приостановку пусков на Байконуре
По графику ближайший старт состоится в октябре 2018 года, отметил руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко
МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Роскосмос не прекращал пусковую кампанию на космодроме Байконур, ближайший старт запланирован на октябрь, сообщил в среду ТАСС руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.
"Пуски на Байконуре не приостанавливались и не прекращались, все идет по графику. После предыдущего пуска, который состоялся 10 июля (запуск грузового корабля "Прогресс МС-09" - прим. ТАСС), в графике на ближайшие три месяца нет пусков. Однако это не значит, что они приостановлены, по графику ближайший пуск состоится в октябре текущего года", - сказал Устименко.
По его словам, в октябре с Байконура к Международной космической станции отправится пилотируемый корабль "Союз МС-10" с экипажем новой экспедиции. На станцию полетят российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. Старт "Союза МС-10" намечен на 11 октября.
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