Двигатель американского корабля Cygnus впервые использовали для подъема орбиты МКС

Космический грузовик SpaceX Dragon перед стыковкой с МКС, апрель 2017 года.

Предполагается, что за счет включения двигателя корабля высота орбиты поднимется в среднем на 156 м

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Орбита Международной космической станции (МКС) во вторник вечером была впервые скорректирована с помощью двигателя американского грузового корабля Cygnus.

Как сообщил ТАСС перед началом операции представитель Центра пилотируемых космических полетов имени Линдона Джонсона в Хьюстоне (штат Техас) Дэниел Хуорт, предполагается, что за счет включения двигателя корабля примерно на 60 секунд высота орбиты поднимется в среднем на 156 м.

"Обычно коррекции орбиты осуществлялись с помощью двигателей российских грузовых кораблей "Прогресс" или с помощью маневровых двигателей на российском модуле "Звезда", а также с помощью двигателей европейского космического корабля ATV", - отметил собеседник агентства.

Национальное управление по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA) для доставки грузов на МКС использует корабли Cygnus компании Orbital ATK и Dragon производства SpaceX. Состыкованный сейчас со станцией корабль отделится от нее 15 июля.

Сейчас на МКС работают прибывшие 8 июня космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев, астронавты NASA и Европейского космического агентства Серена Ауньон и Александер Герст, а также россиянин Олег Артемьев и американцы Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.

Первоначально планировалось завершить эксплуатацию МКС в 2015-2016 годах. В ноябре 2014 года страны - участницы проекта договорились использовать станцию до 2020 года, а затем изменили эти сроки еще раз - МКС будет находиться в эксплуатации как минимум до 2024 года.