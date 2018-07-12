Шойгу: на Китай приходится 12% российского оружейного экспорта
Глава Минобороны подчеркнул, что между Россией и Китаем "существуют многолетние дружеские, стратегические отношения"
ТАСС, 11 июля. Доля Китая в структуре экспорта вооружения из России составляет около 12%. Такие данные привел глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в опубликованном в среду интервью итальянскому изданию Il Giornale.
"Сегодня около 12% направляемого на экспорт российского оружия идет в Китай", - сказал министр.
Шойгу подчеркнул, что между Россией и КНР "существуют многолетние дружеские, стратегические отношения, развивается сотрудничество во многих сферах, в том числе и по линии военных ведомств, что в интересах обоих государств".
В качестве примера он привел совместные учения, включая ежегодные маневры "Морское взаимодействие" и тренировки "Воздушно-космическая безопасность". "При этом наша совместная деятельность в этой сфере, в отличие от учений, проводимых НАТО и ЕС в Европе, носит исключительно оборонительный характер", - отметил глава Минобороны РФ.
В середине мая глава Ростеха Сергей Чемезов сообщал, что в 2017 году Россия нарастила экспорт вооружения до $13,4 млрд (против $13,1 млрд в 2016-м). Спустя несколько дней замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолий Пунчук сообщил, что общий объем портфеля заказов на российское оружие составляет около $40 млрд.
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
18.06.2015 Высота и точность
27.11.2017 Минск продолжает оправдываться, у Москвы "всё под контролем"
18.09.2017 Валерий Герасимов — генерал с доктриной для России (Financial Times, Великобритания)
15.09.2017 У "дверей" Евросоюза: почему учения "Запад-2017" напугали НАТО
02.05.2017 Эстония опасается, что Россия разместит войска в Белоруссии
27.04.2017 Российские военные обсудили влияние действий Запада на мировую безопасность
13.01.2017 Стратегия устрашения России провалена, на подходе - инициатива сдерживания
26.12.2016 Одевает ли Британия противников на учениях в российскую форму?