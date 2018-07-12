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12.07.2018
ТАСС

Шойгу: на Китай приходится 12% российского оружейного экспорта

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Министр обороны Китайской Народной Республики генерал-полковник Чан Ваньцюань (слева) и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Министр обороны Китайской Народной Республики генерал-полковник Чан Ваньцюань (слева) и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

Глава Минобороны подчеркнул, что между Россией и Китаем "существуют многолетние дружеские, стратегические отношения"

ТАСС, 11 июля. Доля Китая в структуре экспорта вооружения из России составляет около 12%. Такие данные привел глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в опубликованном в среду интервью итальянскому изданию Il Giornale.

"Сегодня около 12% направляемого на экспорт российского оружия идет в Китай", - сказал министр.

Шойгу подчеркнул, что между Россией и КНР "существуют многолетние дружеские, стратегические отношения, развивается сотрудничество во многих сферах, в том числе и по линии военных ведомств, что в интересах обоих государств".

В качестве примера он привел совместные учения, включая ежегодные маневры "Морское взаимодействие" и тренировки "Воздушно-космическая безопасность". "При этом наша совместная деятельность в этой сфере, в отличие от учений, проводимых НАТО и ЕС в Европе, носит исключительно оборонительный характер", - отметил глава Минобороны РФ.

В середине мая глава Ростеха Сергей Чемезов сообщал, что в 2017 году Россия нарастила экспорт вооружения до $13,4 млрд (против $13,1 млрд в 2016-м). Спустя несколько дней замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолий Пунчук сообщил, что общий объем портфеля заказов на российское оружие составляет около $40 млрд.

11.07.2018
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принадлежат ТАСС
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Китай
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