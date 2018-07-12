Шойгу: Сирия пока не обращалась к России с просьбой поставить С-300

Глава Минобороны подчеркнул, что С-300 является оборонительным оружием и не может представлять прямую угрозу чьей-либо национальной безопасности

ТАСС, 11 июля. Сирийская сторона пока не обращалась к России с просьбой поставить зенитные ракетные системы С-300. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в опубликованном в среду интервью итальянскому изданию Il Giornale.

"Решение о поставке данного образца вооружений армии любого иностранного государства принимается на основе соответствующего обращения, которого пока нет", - сказал он, отвечая на вопрос о возможных поставках С-300 Дамаску.

Глава Минобороны подчеркнул, что С-300 является оборонительным оружием и не может представлять прямую угрозу чьей-либо национальной безопасности. "Данная зенитная ракетная система может угрожать лишь средствам воздушного нападения", - сказал Шойгу.

Он напомнил, что несколько лет назад по просьбе Израиля и некоторых западных стран Россия отказалась поставлять в Сирию С-300. "Сегодня, после агрессии США, Великобритании и Франции против Сирии, продемонстрировавшей необходимость наличия у сирийцев современных средств ПВО, мы готовы вернуться к рассмотрению этого вопроса", - заключил министр.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 16 апреля, вскоре после ракетной атаки трех стран Запада против Сирии (нанесенной 14 апреля), заявил, что Москва готова рассмотреть все необходимые шаги для укрепления обороноспособности ближневосточной страны, включая поставки С-300. В мае помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин говорил, что переговоры о поставках этих систем пока не ведутся.

При этом израильский министр обороны Авигдор Либерман предупреждал, что Израиль нанесет ответный удар в случае применения против него систем С-300, которые могут быть поставлены Сирии.

Позиция СШа по Сирии

Как отметил Шойгу, Соединенные Штаты не имеют четкой стратегии действий в Сирии.

"Судя по тому, как часто в американских СМИ раздаются обращения представителей Конгресса и экспертов к правительству США изложить свою стратегию в Сирии, четкого понимания о ее сути нет не только у нашей страны", - сказал министр. По его словам, "если в основе действий американских коллег в Сирии и существует какая-то "линия", то пока она слишком противоречива, чтобы называться стратегией".

Глава Минобороны отметил, что взгляды на продолжение нелегитимного присутствия военных США в Сирии постоянно меняются. "Напомню, что сначала речь велась о разгроме ИГИЛ [прежнее название запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"], затем о недопущении "возрождения" ИГИЛ и наконец теперь делаются заявления о сохранении присутствия в Сирии для противодействия гипотетическому иранскому влиянию", - перечислил он.

Как заявил Шойгу, "трудно отделаться от впечатления, что основной целью США в Сирии является стремление не допустить стабилизации страны, затянуть конфликт и подорвать ее территориальную целостность, создав неподконтрольные анклавы на окраинах Сирии". В частности, отметил он, в подконтрольных США районах готовятся боевики, которые затем ведут бои против сирийской армии, им поставляют оружие и боеприпасы.

Министр также подчеркнул, что за последние годы со стороны США в Сирию для помощи мирному населению не было выделено ни цента, в том числе для освобожденного при участии американских военных города Ракка.

"С другой стороны, после освобождения различных районов и населенных пунктов сирийской правительственной армией не было зафиксировано ни одного инцидента с участием мирных жителей. Эти территории были разминированы, туда были доставлены продовольствие и стройматериалы для скорейшего восстановления мирной жизни", - сказал Шойгу.