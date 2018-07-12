Шойгу исключил возможность прямого конфликта РФ и Украины

Министр обороны РФ отметил, что только безусловное выполнение Киевом минских договоренностей "позволит исключить возникновение ситуации, способной привести к геноциду русского населения"

ТАСС, 11 июля. Министр обороны РФ Сергей Шойгу исключил возможность прямого конфликта между Россией и Украиной, отметив, что только безусловное выполнение Киевом минских договоренностей позволит избежать "геноцида русского населения" страны.

"Считаю невозможным возникновение прямого столкновения между Украиной и Россией", - сказал он в интервью итальянскому изданию Giornale, опубликованном в среду.

"У нас общие корни, на протяжении многих веков мы вместе пережили тяжелейшие испытания и плечом к плечу отстояли свою свободу и независимость во время Второй мировой войны, - добавил министр. - Даже у меня все родственники по линии мамы проживали на Украине, меня крестили в небольшом храме шахтерского городка Стаханов Луганской области. Поэтому убежден, что в нашей общей исторической памяти никогда не будет места взаимной конфронтации или вражде".

Министр при этом подчеркнул, что "только безусловное выполнение Киевом минских договоренностей позволит исключить возникновение ситуации, способной привести к геноциду русского населения". "К сожалению, Киев упорно уклоняется от их выполнения, находя для этого различные надуманные предлоги и делая голословные обвинительные заявления в адрес России", - сказал Шойгу.

"При этом Киевом полностью отвергается возможность диалога с Донецком и Луганском, без которого урегулирование кризиса попросту невозможно. Разумеется, наша страна реагирует на сложившуюся ситуацию, постоянно призывая Киев к выполнению минского комплекса мер", - отметил глава российского военного ведомства.

Шойгу выразил надежду, что европейские страны, в первую очередь участницы нормандского формата (помимо России и Украины, в нем участвуют Германия и Франция), "смогут задействовать все свое влияние на украинские власти для мирного урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке этой страны".