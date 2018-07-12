Шойгу рассказал, почему на Западе Россию не воспринимают как союзника

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Восстанавливающую силы Россию на Западе воспринимают не как союзника, а как угрозу доминированию США, заявил в интервью итальянскому изданию Il Giornale министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Сегодня восстанавливающая свои силы Россия воспринимается не как союзник, а как угроза доминированию США. Нас обвиняют в каких-то агрессивных планах по отношению к Западу, который сам при этом продолжает стягивать к нашим границам новые силы", - сказал он.

В качестве примера таких недружественных действий Шойгу привел принятое в июне решение совета НАТО о создании двух новых командований, отвечающих за защиту морских коммуникаций и обеспечение оперативной переброски американских войск из США в Европу, а также увеличение контингента альянса в Прибалтике, Румынии, Болгарии и Польше с 2 до 15 тысяч человек с возможностью быстрого наращивания группировки до 60 тысяч военнослужащих.