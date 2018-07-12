Войти
12.07.2018
РИА Новости

Шойгу рассказал, почему на Западе Россию не воспринимают как союзника

637
0
0
Вид на Московский Кремль. Архивное фото
Вид на Московский Кремль. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Владимир Вяткин

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Восстанавливающую силы Россию на Западе воспринимают не как союзника, а как угрозу доминированию США, заявил в интервью итальянскому изданию Il Giornale министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Сегодня восстанавливающая свои силы Россия воспринимается не как союзник, а как угроза доминированию США. Нас обвиняют в каких-то агрессивных планах по отношению к Западу, который сам при этом продолжает стягивать к нашим границам новые силы", - сказал он.

В качестве примера таких недружественных действий Шойгу привел принятое в июне решение совета НАТО о создании двух новых командований, отвечающих за защиту морских коммуникаций и обеспечение оперативной переброски американских войск из США в Европу, а также увеличение контингента альянса в Прибалтике, Румынии, Болгарии и Польше с 2 до 15 тысяч человек с возможностью быстрого наращивания группировки до 60 тысяч военнослужащих.

11.07.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Италия
Польша
Россия
Румыния
США
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
NATO
Похожие новости

12.07.2018 Шойгу: напряжение в отношениях России и США нагнетают американские элиты

12.07.2018 Шойгу: США планируют выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

12.07.2018 Шойгу: на Китай приходится 12% российского оружейного экспорта

11.07.2018 Будет ли Белоруссия защищать Калининградскую область?

02.07.2018 Блокчейн оденут в камуфляж

21.06.2018 Шойгу: Россия симметрично отвечает на активизацию НАТО на юго-западном направлении

21.06.2018 Шойгу: активизация НАТО на юго-западе границ России требует ответных мер

21.06.2018 Россия не наращивает войска на линии соприкосновения с НАТО, заявил Шойгу

Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.07 17:55
  • 22
Заявленные для истребителя 6-го поколения радиофотонные РЛС создадут в РФ через пару лет
  • 12.07 17:51
  • 131
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
  • 12.07 17:08
  • 19
На "Армату" примерили 152-мм пушку
  • 12.07 16:46
  • 4
Военные связисты на учениях под Челябинском посадили рой "вражеских" беспилотников
  • 12.07 15:36
  • 27
Когда же в войска пойдёт БМП "Курганец-25"?
  • 12.07 14:54
  • 3
Беспарашютное десантирование украинских пограничников под Одессой
  • 12.07 14:28
  • 1
Шойгу считает, что противоречия между Израилем и Ираном следует решать на переговорах
  • 12.07 14:17
  • 7
Эксперт рассказал, какой будет Российская армия через десять лет
  • 12.07 14:10
  • 6
Украина не получает оружие из Израиля уже 4 года, таких планов на будущее нет - украинский посол
  • 12.07 14:06
  • 1
Новая Спецверсия УАЗ-452 «Буханка» (2018)
  • 12.07 13:55
  • 1
Технологию лазерного сканирования впервые внедрили на беспилотниках "Калашникова"
  • 12.07 13:47
  • 3
Госдума отклонила проект о зачислении отслуживших в армии в вузы без экзаменов
  • 12.07 13:42
  • 3
Как российский "военный" ноутбук заставили падать перед министром обороны
  • 12.07 13:37
  • 1
Ростех создает ПО для массового внедрения компьютеров "Эльбрус" в России
  • 12.07 13:32
  • 12
Энергохлам