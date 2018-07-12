Главком ВМФ поставил задачи перед тренировкой кораблей в Финском заливе
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королёв на совещании в Адмиралтействе поставил задачи руководящему составу в связи с началом тренировок кораблей-участников военно-морского парада, сообщает представитель департамента информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ по военно-морскому флоту капитан 1 ранга Игорь Дыгало.
"В ближайшее время тренировки парада будут проводиться уже в акваториях Кронштадтского рейда и непосредственно на Неве. Поэтому важно в ходе первых тренировок на открытой воде в морском районе Финского залива хорошо подготовить экипажи кораблей для действий в узкостях. Речь идет о точной и профессиональной работе штурманов, командиров электромеханических боевых частей, командиров радиотехнических боевых частей кораблей", - приводит Дыгало слова адмирала, сказанные на совещании.
Отмечается, что совещание, в ходе которого Королёв подчеркнул важность слаживания тактических групп кораблей во время маневрирования и отработки эпизодов, состоялось накануне первой тренировки кораблей-участников парада.
В главном военно-морском параде, который пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте 29 июля, кроме кораблей Балтийской и Ленинградской военно-морских баз Балтийского флота участие примут пять новейших многоцелевых истребителей Су-30СМ и противолодочный вертолет Ка-27 авиационной базы морской авиации Балтийского флота.
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
09.07.2018 Авиация Балтийского флота примет участие в главном параде в День ВМФ
10.01.2018 Что ждет российскую армию в 2018 году
07.08.2017 Западный военный округ получит более 1 тыс. единиц военной техники до конца года
02.08.2017 Салют Андреевскому флагу
31.07.2017 Величие флота: зачем России грандиозный военно-морской парад
21.03.2017 Крепость Крым
25.06.2018 Экипажи МиГ-31БМ и расчеты С-400 ЗВО начали боевое дежурство с минуты молчания
22.06.2018 Оборона Севастополя. Какие войска стянули в Крым за последние четыре года