Назван носитель российских царь-торпед
Иностранные военные эксперты оценили возможности российской торпеды с термоядерной боеголовкой "Статус-6". В случае ее применения наиболее катастрофические последствия произойдут на восточном побережье США и в Южной Норвегии.
Как сообщает норвежское интернет-издание Side3, подводный взрыв ядерной торпеды вызовет цунами высотой до 500 метров.
"Если представить себе сценарий, когда торпеда запускается из внешней части Осло-фьорда, то она потопит большую часть всего живого в губерниях Эстфолл и Вестфолл, а потом цунами унесет все оттуда и с берегов Осло-фьорда к побережью южной Норвегии. Только высоко расположенные части котловины Осло избегут уничтожения, но радиоактивная волна сделает большие территории Южной Норвегии непригодными для жилья на жизни многих поколений", - пишет издание.
Носителем для царь-торпеды, которая по данным мировых СМИ была испытана в ноябре 2016 года, будет подводный крейсер "Хабаровск". Подлодка строится на верфи "Севмаш" в Северодвинске на Белом море.
"Хабаровск" имеет корпус, который напоминает о лодках класса "Борей", новейших стратегических атомных подводных лодках, но он несколько короче. "Хабаровск" сможет транспортировать шесть дронов "Статус-6" в специально сконструированных (вместо шахт для ракет) торпедных трубах, диаметр которых составляет 1,6 метра", - пишет издание.
Аналитики уверены, что дальнейшие испытания царь-торпеды пройдут в Баренцевом море недалеко от норвежской границы.
Напомним, что по данным The Washington Free Beacon, испытания "Статус-6" состоялись 27 ноября 2016 года. Торпеда была выпущена с борта подлодки специального назначения Б-90 "Саров". Автор публикации, опираясь на данные американской разведки, утверждает: царь-торпеда способна двигаться со скоростью 90 узлов на глубине до километра. Дальность хода - 10 тысяч километров, размер боевой части 6,5 метров. Там, по данным американцев, может размещаться термоядерный заряд мощностью до 100 мегатонн.
Николай Грищенко
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