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12.07.2018
bmpd.livejournal.com

Bombardier CSeries стал Airbus A220

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Европейская группа Airbus 10 июля 2018 года официально ребрендировала узкофюзеляжные пассажирские самолеты CSeries, разработанные канадской авиастроительной компанией Bombardier Aerospace, как Airbus A220. Смена названия самолетов была произведена после того, как 1 июля программа по созданию данных машин перешла под контроль группы Airbus.

1 июля 2018 года Airbus закрыл сделку по приобретению программы узкофюзеляжных самолетов Bombardier. В результате Airbus получил 50,01 % в специально созданной для выпуска самолетов CSeries совместной компании CSeries Aircraft Limited Partnership (CSALP). Bombardier Aerospace получила в CSALP 34 %, а инвестиционное агентство канадской провинции Квебек Investissement Québec - 16 % соответственно.

Продемонстрированный 10.07.2018 в Тулузе (Франция) самолет Airbus A220-300 - ребрендированный Bombardier CS300 (регистрационный номер C-FFDO, серийный номер 55002) (с) F.Lancelot / Airbus

Теперь самолет CS100 официально называется A220-100, а более вместительный вариант CS300 получил обозначение A220-300. Ребрендинг был представлен в центре поставки воздушных судов Airbus Анри-Зиглера близ Тулузы (Франция), где состоялась демонстрация самолета A220-300 в фирменной ливрее Airbus - борта с регистрацией C-FFDO (серийный номер 55002; это второй прототип CS300, совершивший первый полет в январе 2016 года).

Новые самолеты А220 в категории 100-160 мест станут дополнением "снизу" линейки самолетов семейства Airbus A320.

Самолеты А220 в рамках CSALP по-прежнему будут изготавливаться на канадском предприятии Bombardier Aerospace, однако Airbus планирует в 2020 году запустить вторую производственную линию A220 на своем предприятии в Алабаме (США). В Алабаме планируется собирать первоначально четыре машины в месяц, однако Airbus весьма оптимистично оценивает возможность доведения темпов производства А220 в перспективе до восьми в месяц на предприятии в США и до 10 в месяц на предприятии в Канаде.

На июнь 2018 года Bombardier Aerospace получила 402 твердых заказа на самолеты CSeries (126 на CS100 и 276 на CS300) и поставила авиакомпаниям 29 серийных самолетов - восемь самолетов CS100 (все авиакомпании Swiss) и 21 CS300 (девять Swiss, восемь airBaltic и четыре Korean Air). Сразу после объявления о ребрендинге CSeries в Airbus A220 было также сообщено, что американская авиакомпания JetBlue заказала 60 самолетов А220-300 с опционом еще на 60, с поставкой к 2025 году.


Продемонстрированный 10.07.2018 в Тулузе (Франция) самолет Airbus A220-300 - ребрендированный Bombardier CS300 (регистрационный номер C-FFDO, серийный номер 55002).
Источник: Airbus

Продемонстрированный 10.07.2018 в Тулузе (Франция) самолет Airbus A220-300 - ребрендированный Bombardier CS300 (регистрационный номер C-FFDO, серийный номер 55002).
Источник: Airbus

Продемонстрированный 10.07.2018 в Тулузе (Франция) самолет Airbus A220-300 - ребрендированный Bombardier CS300 (регистрационный номер C-FFDO, серийный номер 55002).
Источник: Airbus

Продемонстрированный 10.07.2018 в Тулузе (Франция) самолет Airbus A220-300 - ребрендированный Bombardier CS300 (регистрационный номер C-FFDO, серийный номер 55002).
Источник: Airbus
11.07.2018
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Страны
Канада
США
Франция
Продукция
А320
Компании
Airbus
Bombardier
Проекты
2020-й год
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