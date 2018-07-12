Bombardier CSeries стал Airbus A220
Европейская группа Airbus 10 июля 2018 года официально ребрендировала узкофюзеляжные пассажирские самолеты CSeries, разработанные канадской авиастроительной компанией Bombardier Aerospace, как Airbus A220. Смена названия самолетов была произведена после того, как 1 июля программа по созданию данных машин перешла под контроль группы Airbus.
1 июля 2018 года Airbus закрыл сделку по приобретению программы узкофюзеляжных самолетов Bombardier. В результате Airbus получил 50,01 % в специально созданной для выпуска самолетов CSeries совместной компании CSeries Aircraft Limited Partnership (CSALP). Bombardier Aerospace получила в CSALP 34 %, а инвестиционное агентство канадской провинции Квебек Investissement Québec - 16 % соответственно.
Продемонстрированный 10.07.2018 в Тулузе (Франция) самолет Airbus A220-300 - ребрендированный Bombardier CS300 (регистрационный номер C-FFDO, серийный номер 55002) (с) F.Lancelot / Airbus
Теперь самолет CS100 официально называется A220-100, а более вместительный вариант CS300 получил обозначение A220-300. Ребрендинг был представлен в центре поставки воздушных судов Airbus Анри-Зиглера близ Тулузы (Франция), где состоялась демонстрация самолета A220-300 в фирменной ливрее Airbus - борта с регистрацией C-FFDO (серийный номер 55002; это второй прототип CS300, совершивший первый полет в январе 2016 года).
Новые самолеты А220 в категории 100-160 мест станут дополнением "снизу" линейки самолетов семейства Airbus A320.
Самолеты А220 в рамках CSALP по-прежнему будут изготавливаться на канадском предприятии Bombardier Aerospace, однако Airbus планирует в 2020 году запустить вторую производственную линию A220 на своем предприятии в Алабаме (США). В Алабаме планируется собирать первоначально четыре машины в месяц, однако Airbus весьма оптимистично оценивает возможность доведения темпов производства А220 в перспективе до восьми в месяц на предприятии в США и до 10 в месяц на предприятии в Канаде.
На июнь 2018 года Bombardier Aerospace получила 402 твердых заказа на самолеты CSeries (126 на CS100 и 276 на CS300) и поставила авиакомпаниям 29 серийных самолетов - восемь самолетов CS100 (все авиакомпании Swiss) и 21 CS300 (девять Swiss, восемь airBaltic и четыре Korean Air). Сразу после объявления о ребрендинге CSeries в Airbus A220 было также сообщено, что американская авиакомпания JetBlue заказала 60 самолетов А220-300 с опционом еще на 60, с поставкой к 2025 году.
|Продемонстрированный 10.07.2018 в Тулузе (Франция) самолет Airbus A220-300 - ребрендированный Bombardier CS300 (регистрационный номер C-FFDO, серийный номер 55002).
|Источник: Airbus
|Продемонстрированный 10.07.2018 в Тулузе (Франция) самолет Airbus A220-300 - ребрендированный Bombardier CS300 (регистрационный номер C-FFDO, серийный номер 55002).
|Источник: Airbus
|Продемонстрированный 10.07.2018 в Тулузе (Франция) самолет Airbus A220-300 - ребрендированный Bombardier CS300 (регистрационный номер C-FFDO, серийный номер 55002).
|Источник: Airbus
|Продемонстрированный 10.07.2018 в Тулузе (Франция) самолет Airbus A220-300 - ребрендированный Bombardier CS300 (регистрационный номер C-FFDO, серийный номер 55002).
|Источник: Airbus
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