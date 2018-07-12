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12.07.2018
Lenta.ru

"Роскосмос" вырвался из круга и приостановил пуски с Байконура

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Логотип госкорпорации Роскосмос. Архивное фото
Логотип госкорпорации Роскосмос. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Игорь Руссак

Госкорпорация "Роскосмос" изменила свой логотип, отказавшись от версии, введенной при Игоре Комарове, и вернувшись к изображению, использовавшемуся Федеральным космическим агентством. Об этом сообщает РИА Новости.

"Это модернизированный, современный логотип, вырвавшийся из круга", — заявили агентству в пресс-службе госкорпорации.

Одновременно с этим стало известно, что на несколько месяцев приостановлены пуски с космодрома Байконур. Последним на сегодняшний день с Байконура был запущен 10 июля грузовой корабль "Прогресс МС-09", пристыковавшийся к МКС за рекордно короткое время. Следующий старт запланирован на конец октября.

Лидерство по космическим пускам в 2018 году держит Китай, на его счету 19 стартов. У США — 18. Россия в 2018 году провела девять пусков, из них пять — с космодрома Байконур, три — с Плесецка и один — с Восточного.

14 мая сообщалось, что в 2020 году предприятие "Роскосмоса" ЦЭНКИ (Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры) в целях оптимизации прекратит работу "Гагаринского старта", являющегося старейшим стартовым комплексом космодрома Байконур. По словам представителя учреждения, "для существующих объемов работ будет достаточно одной площадки", а "дублирование пусковых установок — это советская традиция".

11.07.2018
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Китай
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Роскосмос
Проекты
2020-й год
Байконур
МКС
Прогресс ТГК
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