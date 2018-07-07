Несколько слов о необходимости модернизации БМП-2



БМП-2.

Источник: www.belvpo.com БМП-2.Источник: www.belvpo.com

Учитывая тот факт, что в ближайшие годы военный бюджет Беларуси увеличиваться точно не будет, основным направлением деятельности белорусского ВПК должно стать проведение модернизации существующих образцов вооружения и военной техники. Тем более что огромный парк боевых бронированных машин и танков, доставшийся белорусской армии в наследство от КБВО, уже давно устарел морально и нуждается в обновлении.

Только вот постоянно необходимо помнить, что в процессе модернизации не надо впадать в крайности, кардинально переделывая образцы вооружения, затрачивая на подобные работы огромные деньги. Например, рассматривая вопрос модернизации боевой машины пехоты БМП-2, можно убедиться в том, что даже без проведения кардинальных переделок боевые возможности основной «колесницы» пехоты могут быть значительно увеличены.

Дело в том, что опыт военных конфликтов последних лет, особенно боевые столкновения на юго-востоке Украины, показал, что боевые возможности БМП-2 все еще находятся на уровне, необходимом для ведения боевых действий в современных условиях. Естественно, на фоне заявлений украинских военных и большинства «диванно-военных» экспертов подобный вывод может показаться разрывом шаблонов. Но всему есть объяснение. И самый главный из них можно выразить фразой – воюет не техника, воюют люди.

Для большинства военных экспертов не является секретом причина больших потерь украинской армии в личном составе и военной технике в начальный период боестолкновений на Донбассе – полное игнорирование руководящим составом ВСУ требований, прописанных в боевых уставах. По сути, украинские подразделения и части на тот момент представляли лишь толпу одетых в военную форму людей и, по случайному стечению обстоятельств, направленных на передовую. Полное отсутствие всех видов обеспечения – от разведки до тылового – приводило к тому, что части и подразделения были не только слепы и глухи, но и не могли вовремя обеспечить ремонт поломанной (подбитой) техники. Плюс ко всему нехватка боеприпасов и продуктов питания.

Естественно, подобные попирания прописных истин и невыполнение требований боевых уставов привели к сокрушительным поражениям и значительным потерям в боевой технике и личном составе. И нет ничего удивительного, что украинские руководители практически хором стали говорить о неудовлетворительном качестве советской техники – ведь на кого-то надо было списать свои неудачи, а не самим расписываться в бездарном руководстве. Только вот удивительный факт, случайно пропущенный сообществом «диванно-военных» экспертов, что после неудач первого года конфликта на юго-востоке Украины потери в технике украинской армии сократились на порядок. Неужели советские БМП-2 стали лучше? Нет, не стали. Просто командиры стали более трепетно относиться к выполнению требований боевых уставов. И даже старая техника «заиграла» по-новому.

Кстати о некоторых претензиях экспертов к БМП-2. Многие из них, ссылаясь на мнение украинских генералов, ругают «двоечку» за отсутствие защиты борта машины от пуль калибра 12,7 мм. Только вот странно требовать от техники такой возможности, если по техническому заданию таких требований не выдвигалось (максимум от пуль калибра 7,62 и мелких осколков). И военные, даже украинские, это должны знать. Усилить бронирование можно лишь за счет увеличения массы боевой машины, вследствие чего она потеряет возможность преодолевать водные преграды вплавь, чего допускать нельзя. Но, как показывает опыт последних военных конфликтов, лечением данного недостатка становится грамотное тактическое использование вооружения и военной техники.

И в качестве небольшого отступления можно привести пример нестандартного применения крупнокалиберного пулемета ДШК. В ходе войны в Ираке 2003 года в число безвозвратных потерь был записан танк «Абрамс», который был обстрелян из 12,7-мм пулемета. Пуля попала в левую заднюю часть башни, где расположена вспомогательная силовая установка (снабжает танк электроэнергией, когда двигатель отключен), пробила ящик, вывела из строя агрегат, а горящее топливо и масло из него устремились вниз, в МТО. Произошло возгорание силовой установки, которая полностью выгорела. Как следствие – танк восстановлению не подлежит. Это как раз к слову о том, что абсолютной защиты для военной техники не существует.

В таких условиях белорусскому ВПК стоит более серьезно отнестись к проблемам модернизации старого парка боевых машин, а не изобретать колесные танки и проталкивать военным огромное количество новых образцов техники, в дополнение к уже существующим автомобилям. К тому же, оснащение старых БМП-2 новыми ПТРК, средствами связи, навигации и системами управления огнем (все белорусского производства) позволит не только поднять на новый уровень «рабочую лошадку» белорусских механизированных подразделений, но и сэкономить внушительную сумму бюджетных средств. А эти деньги нужны для приобретения новых средств ПВО, боевых самолетов и вертолетов… А вот здесь действительно проблема – если в танки и БМП можно вдохнуть новую жизнь относительно недорогой модернизацией, то высокотехнологичные зенитно-ракетные комплексы и боевая авиация уже доживают последние годы, исчерпав все мыслимые и немыслимые сроки эксплуатации. К тому же, надо понимать, что хотя победу над противником все равно кует «пехотный Ваня», без противовоздушного «зонтика», при полном господстве в воздухе боевой авиации противника, у него остается лишь шанс героически погибнуть на марше, не дойдя даже до передовой.

Павел Ковалев