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В Челябинске создали надувную спутниковую антенну

10.07.2018 Российская газета 922 1
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Пневматический комплект спутниковой связи
Пневматический комплект спутниковой связи.
Источник: Артем Мазанов

Пневматический комплект спутниковой связи для мобильных групп создал челябинский предприниматель Артем Мазанов. Его фирма выпускает различные надувные изделия: от рекламных кукол до ангаров.

- Министерство обороны США разместило заказ на 36 надувных антенн, фотографии устройства попали в интернет. К нам обратились сотрудники радиотехнического института из Ростова-на-Дону и поинтересовались: сможем ли мы сделать такую штуку? Финансирования не обещали, но мне стало интересно и я сделал антенну на собственные средства, - рассказал Мазанов.

Надувная антенна представляет собой шар полутораметрового диаметра из радиопрозрачного материала, надуваемый при помощи бытового компрессора - в случае чего можно и ручной насос использовать. Для установки на местности и ориентации на спутник используется надувной тороид-основание. Внутри шара находится параболическая мембрана-отражатель из металлизированной ткани - аналог спутниковой "тарелки", - она фокусирует сигнал на приемнике, который крепится снаружи. Необходимая кривизна мембраны достигается разницей давления в двух отсеках шара.

- Весь комплект вместе с оборудованием весит несколько десятков килограммов, умещается в рюкзаке и подходит для обеспечения связью мобильных групп. Такое оборудование есть только у нас и в США, - заявил разработчик.

Надувную антенну уже протестировали на Южном Урале. "Удивительно, но смогли обогнать Китай", - констатируют блогеры.


Антон Валагин
09.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Китай
США
Проекты
ИТ
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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Владислав
17536
№1
10.07.2018 10:41
Парусность большая. Целесообразнее всё же на надувных конструкциях высокого давления сетку.
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