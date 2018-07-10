В Челябинске создали надувную спутниковую антенну
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Пневматический комплект спутниковой связи.
Источник: Артем Мазанов
Пневматический комплект спутниковой связи для мобильных групп создал челябинский предприниматель Артем Мазанов. Его фирма выпускает различные надувные изделия: от рекламных кукол до ангаров.
- Министерство обороны США разместило заказ на 36 надувных антенн, фотографии устройства попали в интернет. К нам обратились сотрудники радиотехнического института из Ростова-на-Дону и поинтересовались: сможем ли мы сделать такую штуку? Финансирования не обещали, но мне стало интересно и я сделал антенну на собственные средства, - рассказал Мазанов.
Надувная антенна представляет собой шар полутораметрового диаметра из радиопрозрачного материала, надуваемый при помощи бытового компрессора - в случае чего можно и ручной насос использовать. Для установки на местности и ориентации на спутник используется надувной тороид-основание. Внутри шара находится параболическая мембрана-отражатель из металлизированной ткани - аналог спутниковой "тарелки", - она фокусирует сигнал на приемнике, который крепится снаружи. Необходимая кривизна мембраны достигается разницей давления в двух отсеках шара.
- Весь комплект вместе с оборудованием весит несколько десятков килограммов, умещается в рюкзаке и подходит для обеспечения связью мобильных групп. Такое оборудование есть только у нас и в США, - заявил разработчик.
Надувную антенну уже протестировали на Южном Урале. "Удивительно, но смогли обогнать Китай", - констатируют блогеры.
Антон Валагин
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09.07.2018
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