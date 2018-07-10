На "Армату" примерили 152-мм пушку
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Т-14 "Армата".
Источник: Владимир Сергеев/ РИА Новости
Поможет ли 152-миллиметровое орудие перспективному российскому танку Т-14 "Армата" стать еще более грозным? Размышляя об этом, эксперты вспомнили историю установки крупного калибра на российскую бронетехнику.
Разговоры об оснащении "Арматы" 152-миллиметровой пушкой начались сразу же после премьеры танка. Его создатели на Уралвагонзаводе уверены, что орудие гаубичного формата позволит Т-14 стать "убийцей танков". Ради этого придумали даже новый класс бронетехники - боевая артиллерийская машина или БАМ.
Идея установки мощных орудий на танки не нова - в Великую Отечественную советские истребители танков ИСУ-152 одним попаданием уничтожали "Пантеры" и "Тигры", а самоходки Су-152 оказали неоценимую помощь при штурме городов, разрушая бункеры и рассеивая пехоту, пишет The National Interest.
После войны военные отказались от крупного калибра на гусеницах, вернув его в артиллерию. Однако к 80-м годам эта тема снова стала актуальной - с усилением танковой брони и появлением новых систем защиты бронетехники понадобились более мощные средства ее поражения. Были перепробованы разные калибры: 125, 130, 140 миллиметров, - однако 152 мм выглядели предпочтительнее, учитывая наработанные технологии и большой арсенал боеприпасов.
К 1990 году конструкторs Кировского завода разработали новое гладкоствольное орудие калибра 152 мм. Его установили на новейший в то время танка Т-80У - благо габариты кировской пушки не требовали значительной переделки башни, а боевое отделение было унифицировано с Т-80. Получившуюся машину назвали "объект 292". Тестовые стрельбы на Ржевском полигоне дали положительный результат, однако выявились и проблемы. Крупнокалиберные боеприпасы намного больше и тяжелее штатных танковых, поэтому для обслуживания пушки на испытаниях понадобилось два заряжающих, а в перспективе необходимо было разработать новый механизм подачи боеприпасов. Финансовый кризис 90-х окончательно похоронил эту машину.
|Объект292.
|Источник: Vitaly V. Kuzmin/Wikimedia.org
Другой крупнокалиберный танк, "объект 195", начали разрабатывать на Урале еще в советские времена. Перед конструкторами поставили задачу повторить успех самоходок Великой Отечественной войны - новая боевая машина должна была с одного выстрела выводить из строя любой иностранной бронетехники.
Танк проектировали с нуля и он получился революционным: орудие в необитаемой башне с автоматической системой заряжания, ходовая часть с активной гидропневматической подвеской, радар в системе наведения, активная и динамическая защита, технологии снижения радолокационной и тепловой заметности, комплекс передачи данных. Приводить 55-тонный "Объект 195" в движение должен был Х-образный дизель мощностью 1650 л.с.
Гладкоствольная 152-мм пушка 2А83 с хромированным покрытием ствола обеспечивает давление пороховых газов в 7700 атмосфер, в то время как самые современные танковые орудия не дают более 3000. Высокое давление придает снаряду большую начальную скорость и чудовищную мощь при столкновении с целью. На дистанции пять километров бронебойный снаряд "Объекта 195" бьет в противника с силой, в полтора раза превышающей показатель стандартного танкового боеприпаса на двухкилометровой дистанции.
Крупнокалиберная танковая пушка может использовать и боеприпасы из арсенала артиллерии: осколочно-фугасные, термобарические, корректируемые снаряды "Краснополь" и даже тактические термоядерные заряды мощностью в килотонну. Дальность выстрела в четыре километра и комплекс защиты от оружия массового поражения избавляет экипаж от последствий ядерного взрыва. Для задач и целей попроще "Объект 195" оснастили вспомогательной автоматической пушкой калибра 30 мм, спаренной с основным орудием.
Забрав многие инженерные решения "Объекта 195" в "Армату", Минобороны прекратило финансирование проекта, но Уралвагонзавод продолжает работу над чудо-танком в инициативном порядке.
Антон Валагин
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09.07.2018
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Владислав
17536
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№1
10.07.2018 10:28
Индийцам не новые технологии нужны были а 6-дюймовая пушка на высокозащищённом танковом шасси т.к. часть под тактические ядерные боеприпасы.
Была у них такая идея т.к. пустыня на границе в Пакистаном. Кстати одно из самых солнценасыщенных мест на планете - там лучше обеим странами иметь гигансткие комплексы промышленные работающие на солнце - прямой синтез полимеров скажем полиэтилена из СПГ возможен при использовании солнца и фотоактиваторов и катализаторов
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Корректор
3325
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№2
10.07.2018 12:33
Цитата, q
и даже тактические термоядерные заряды мощностью в килотонну.Ну кто бы сомневался. Все к этому идет.
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Враг
8534
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№3
10.07.2018 12:46
Цитата
Идея установки мощных орудий на танки не нова - в Великую Отечественную советские истребители танков ИСУ-152 одним попаданием уничтожали "Пантеры" и "Тигры", а самоходки Су-152 оказали неоценимую помощь при штурме городов, разрушая бункеры и рассеивая пехотуНу так и если опять ставить подобную пушку, то тоже на специализированную самоходку на базе универсальной платформы "Армата", не вставлять её в ОБТ. Ведь эта 152 мм пушка сильно тяжелее, чем 125 мм, занимает больше места, требует основательной переделки автомата заряжания, который тоже будет больше, тяжелее да и без того не слишком большой боекомплект
станет ещё меньше - надо делать какие-то дополнительные объёмы для его увеличения. Башня с тяжеленной пушкой будет не так быстро вращаться, а ведь вроде как СУО Т-14 позволяет вести огонь даже по воздушным целям, но еле ворочающееся орудие уже едва ли сможет это повторить. Будет и отдача существенно выше и она будет особо сильно ощущаться, если башню повернуть в строну - всё это нужно учитывать в конструкции, которую придётся основательно переделывать под такую мощную пушку и не факт, что это в полной мере удастся, т.е. какие-то недостатки останутся, а потому лучше делать специализированную самоходку, аналог ИСУ-152.
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Геннадий Гущин
533
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№4
10.07.2018 18:09
На БАМ, судя по имеющейся информации, будет установлена нарезная пушка-гаубица, а не пушка 2А83. И основное её предназначение будет не в уничтожении танков, а в огневой поддержке пехоты и уничтожении укреплённых огневых точек.
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Silent68
217
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№5
10.07.2018 20:40
Цитата, Враг сообщ. №3
152 мм пушка сильно тяжелее, чем 125 мм, занимает больше места, требует основательной переделки автомата заряжания, который тоже будет больше, тяжелее да и без того не слишком большой боекомплектДа Вы шо!!!?????? Правда!!!??? А наши конструкторы-разработчики ничего этого не знали и даже не подразумевали))))))) Вот спасибо, что рассказали об этом, надеюсь они прочтут и начнут думать в правильном направлении))))
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tупырь
542
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№6
10.07.2018 21:12
С учетом того, что идут разговоры, что Арматы много не будет - там по умолчанию должна 6-дюймовка стоять. А все, кто говорят, что хватит 125мм - должны быть превентивно расстреляны из зенитки.
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Геннадий Гущин
533
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№7
10.07.2018 21:51
Цитата, Владислав сообщ. №1
Индийцам не новые технологии нужны были а 6-дюймовая пушка на высокозащищённом танковом шасси т.к. часть под тактические ядерные боеприпасы.А когда индийцы смогут создать ядерные боеприпасы в габаритах 152/155-мм снаряда, ближе к концу века?
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