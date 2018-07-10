На "Армату" примерили 152-мм пушку



Т-14 "Армата".

Источник: Владимир Сергеев/ РИА Новости Т-14 "Армата".Источник: Владимир Сергеев/ РИА Новости

Поможет ли 152-миллиметровое орудие перспективному российскому танку Т-14 "Армата" стать еще более грозным? Размышляя об этом, эксперты вспомнили историю установки крупного калибра на российскую бронетехнику.

Разговоры об оснащении "Арматы" 152-миллиметровой пушкой начались сразу же после премьеры танка. Его создатели на Уралвагонзаводе уверены, что орудие гаубичного формата позволит Т-14 стать "убийцей танков". Ради этого придумали даже новый класс бронетехники - боевая артиллерийская машина или БАМ.

Идея установки мощных орудий на танки не нова - в Великую Отечественную советские истребители танков ИСУ-152 одним попаданием уничтожали "Пантеры" и "Тигры", а самоходки Су-152 оказали неоценимую помощь при штурме городов, разрушая бункеры и рассеивая пехоту, пишет The National Interest.

После войны военные отказались от крупного калибра на гусеницах, вернув его в артиллерию. Однако к 80-м годам эта тема снова стала актуальной - с усилением танковой брони и появлением новых систем защиты бронетехники понадобились более мощные средства ее поражения. Были перепробованы разные калибры: 125, 130, 140 миллиметров, - однако 152 мм выглядели предпочтительнее, учитывая наработанные технологии и большой арсенал боеприпасов.

К 1990 году конструкторs Кировского завода разработали новое гладкоствольное орудие калибра 152 мм. Его установили на новейший в то время танка Т-80У - благо габариты кировской пушки не требовали значительной переделки башни, а боевое отделение было унифицировано с Т-80. Получившуюся машину назвали "объект 292". Тестовые стрельбы на Ржевском полигоне дали положительный результат, однако выявились и проблемы. Крупнокалиберные боеприпасы намного больше и тяжелее штатных танковых, поэтому для обслуживания пушки на испытаниях понадобилось два заряжающих, а в перспективе необходимо было разработать новый механизм подачи боеприпасов. Финансовый кризис 90-х окончательно похоронил эту машину.

Объект292. Источник: Vitaly V. Kuzmin/Wikimedia.org

Другой крупнокалиберный танк, "объект 195", начали разрабатывать на Урале еще в советские времена. Перед конструкторами поставили задачу повторить успех самоходок Великой Отечественной войны - новая боевая машина должна была с одного выстрела выводить из строя любой иностранной бронетехники.

Танк проектировали с нуля и он получился революционным: орудие в необитаемой башне с автоматической системой заряжания, ходовая часть с активной гидропневматической подвеской, радар в системе наведения, активная и динамическая защита, технологии снижения радолокационной и тепловой заметности, комплекс передачи данных. Приводить 55-тонный "Объект 195" в движение должен был Х-образный дизель мощностью 1650 л.с.

Гладкоствольная 152-мм пушка 2А83 с хромированным покрытием ствола обеспечивает давление пороховых газов в 7700 атмосфер, в то время как самые современные танковые орудия не дают более 3000. Высокое давление придает снаряду большую начальную скорость и чудовищную мощь при столкновении с целью. На дистанции пять километров бронебойный снаряд "Объекта 195" бьет в противника с силой, в полтора раза превышающей показатель стандартного танкового боеприпаса на двухкилометровой дистанции.

Крупнокалиберная танковая пушка может использовать и боеприпасы из арсенала артиллерии: осколочно-фугасные, термобарические, корректируемые снаряды "Краснополь" и даже тактические термоядерные заряды мощностью в килотонну. Дальность выстрела в четыре километра и комплекс защиты от оружия массового поражения избавляет экипаж от последствий ядерного взрыва. Для задач и целей попроще "Объект 195" оснастили вспомогательной автоматической пушкой калибра 30 мм, спаренной с основным орудием.

Забрав многие инженерные решения "Объекта 195" в "Армату", Минобороны прекратило финансирование проекта, но Уралвагонзавод продолжает работу над чудо-танком в инициативном порядке.

Антон Валагин